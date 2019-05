00:34 Uhr

Stadtkapelle gehört zu Wertingen wie die Zusam

Positive Bilanz. Musiker haben für die Stadt große Bedeutung

Den positiven Kurs der Stadtkapelle Wertingen bestätigten die zahlreichen Berichte bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof Stark in Gottmannshofen. Die Stadtkapelle habe ihrer Heimatstadt Wertingen zu einer „positiven Corporate Identity verholfen“, lautete das Resümee des scheidenden musikalischen Leiters Manfred-Andreas Lipp.

Das bisherige Präsidium mit Christian Hof (Präsident), Edeltraud Sailer (Vizepräsidentin), Christian Gärtner (Schatzmeister) und Jürgen Beier (Beisitzer) wurde bei den Neuwahlen bestätigt. Nach dem Kassenbericht von Schatzmeister Christian Gärtner, dem eine vorbildliche Arbeit bescheinigt wurde, wurde das Präsidium entlastet.

Wie Christian Hof in seinem Jahresbericht erläuterte, gehören der Stadtkapelle 727 Mitglieder an, die sich in 558 fördernde Mitglieder, zwei Ehrenvorsitzende, vier Ehrenmitglieder, einen Ehrendirigenten und 169 aktive Musiker aufteilen. Der Präsident erläuterte die jugendliche Altersstruktur seiner Musiker (21 Jahre), die stagnierende Mitgliederentwicklung, die Nachwuchsförderung, die Infrastruktur, die Datenschutzverordnung, die Umsatzsteuerprüfung, die Terminflut und den enormen Arbeitsaufwand für alle Funktionsträger. Er bedankte sich bei seinen Mitarbeitern und allen, die sich für die Gesamt-Fitness seines Vereins engagiert hatten.

Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp stellte in seinem letzten Bericht als verantwortlicher musikalischer Leiter auch die enorme Entwicklung der letzten 40 Jahre vor. Er lobte die erworbenen Qualitäten und Tugenden in der Stadtkapelle Wertingen und stellte zehn Fakten für optimale Arbeitsbedingungen in den Mittelpunkt. „Was sich entwickelt und ereignet hat, gehört inzwischen zu Wertingen, wie das Schloss und die Zusam“ so Lipp. „Unsere Orchester, Ensembles und Musiker haben ihrer Heimatstadt wie niemand sonst zu einer positiven Corporate Identity verholfen“. Langer Beifall freute den emotional berührten Lipp.

Die Dirigenten Tobias Schmid (Bläserphilharmonie), Heike Mayr-Hof (Jugendorchester und Wertinger Blasmusik) und Karolina Wörle (Vororchester) konnten neben den üblichen kleinen Sorgen über eine positive Probenarbeit und viele gelungene Projekte und Veranstaltungen berichten. Bandleader Tobias Wiedenmann (Jazz Taste Bigband) freute sich über gelungene Konzerte und viele Fans in Wertingen und will auch wieder auswärts auftreten.

Für die Stabilität und den Erfolg in einem Musikverein sind in hohem Maße Musiker bedeutend, die sich über viele Jahre in den Dienst der Sache stellen. Urkunden und Auszeichnungen gab es deshalb für Jürgen Beier, Franziska Moosmüller, Michael Schäffler, Marisa Schipf, Peter Wild, Magnus von Zastrow, (alle zehn Jahre aktive Musiker), Anna-Lena Neukirchner, Michael Schrell (15 Jahre aktive Musiker), Sabrina Steinle (20 Jahre aktive Musikerin), Christian Hof (40 Jahre aktiver Musiker) und Tobias Schmid (10 Jahre Dirigent).

In seinem Grußwort betonte Bürgermeister Willy Lehmeier den kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag der Stadtkapelle Wertingen für seine Stadt und darüber hinaus und rückte das Ehrenamt ins Zentrum seines Dankes.

Der erste Vorsitzende der Musikschule Wertingen, Gerald Warisch, dankte abschließend für die gute Kooperation von Stadtkapelle und Musikschule. (pm)

