19.07.2019

Straßen werden auf Vordermann gebracht

Wertingen saniert für 200000 Euro gleich zwei Strecken

Von Tanja Ferrari

Ihre Straßen beschäftigen die Stadt Wertingen seit Jahren. Im aktuellen Haushalt sind heuer für Sanierungen knapp 250000 Euro eingeplant. Die Straße „Am Marienfeld“ in Wertingen und die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Hohenreichen und Bliensbach sollen bis in den Herbst saniert werden. „Am Marienfeld“ soll ein Teilstück von rund 720 Metern ausgebessert werden, berichtete Stadtbaumeister Anton Fink in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am vergangenen Mittwochabend. „Bei einer Straßenbreite um die sechs Meter ist das eine Oberfläche von insgesamt 5000 Quadratmetern“, erklärte er. Zwar sei die Straße auf der gesamten Strecke rissig, in einem ersten Versuch würde man allerdings nur die schlechteste Stelle ausbessern. „Besonders im Winter ist es schwierig, wenn sich Wasser in den Rissen einlagert“, gab der Stadtbaumeister zu bedenken.

Für die Maßnahme wolle man insgesamt 138000 Euro der im Haushalt vorgesehenen 250000 Euro für Straßenbaumaßnahmen ausgeben. „Über die Hälfte ist mit diesem einen Projekt dann bereits weg“, erklärte Fink. Außerdem soll auch die Straße zwischen Hohenreichen und Bliensbach auf Höhe des Friedhofes saniert werden. Auf 400 Metern Länge und knapp viereinhalb Metern Breite sollen 61000 Euro in eine Fahrbahnerneuerung investiert werden. Stadträtin Cilli Wiedemann gab zu bedenken, dass bei Ausbesserungen öfter etwas wegbrechen könne, und sprach sich für eine Verbreiterung der Fahrbahn aus. Dass man Ausweichbuchten schaffen könnte, hielt auch Bürgermeister Willy Lehmeier für sinnvoll. Er sagte: „Der Hinweis ist gut und wir können so den Bankettbereich verbessern.“ Für den Haushalt im nächsten Jahr werden weitere Maßnahmen eingeplant, versprach der Bürgermeister.

