Stumpfe Zerstörung in Wertingen

Eine Tat wie in der Laugnastraße zeigt mangelnden Respekt vor der Gemeinschaft.

Man braucht eigentlich nicht mehr viele Worte verlieren: Eine so sinnlose Zerstörung von Bäumchen führt einem schmerzhaft vor Augen, was für abgestumpfte Gestalten es in der Gesellschaft gibt. Auch mit denen muss man es aushalten. Es gibt zwar noch bedeutend Schlimmeres, was der Mensch so anstellen kann, wenn er nicht weiß wohin mit seiner Kraft und seinem Frust. Doch es zeigt einfach einen plumpen Mangel an Respekt vor dem Gemeinwohl und der Natur gleichermaßen.

Nach der ohnmächtigen Betrachtung der Zerstörung erfreut das Engagement der Aktivisten von „Fridays for Future“ natürlich gleich doppelt so sehr. Gutes Gelingen beim Pflanzen der vielen Bäume!

