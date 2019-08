vor 46 Min.

Tag der jüdischen Kultur

Mehrere Veranstaltungen in der Region

Am diesjährigen Europäischen Tag der jüdischen Kultur am Sonntag, 1. September, laden die Gemeinde Buttenwiesen und der Förderkreis Synagoge Binswangen zu folgenden Veranstaltungen ein:

Die Mikwe, das ehemalige jüdische Ritualbad in Buttenwiesen, zählt zu den herausragenden kulturhistorischen Denkmälern der jüdischen Geschichte in Bayern. Nach jahrelangen Vorarbeiten ist die Sanierung des Gebäudes (Louis-Lamm-Platz 8, ehemaliger Schulplatz 8, hinter der ehemaligen Synagoge) nun abgeschlossen. Es wird in Zukunft als begehbares Denkmal für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Erstmals ist eine Besichtigung im Rahmen des Europäischen Tags der jüdischen Kultur am Sonntag, 1. September, von 14 bis 17 Uhr möglich. Um 14, 15 und 16 Uhr bietet Gemeindearchivar Dr. Johannes Mordstein öffentliche Führungen an.

Der jüdische Friedhof Binswangen kann von 13 bis 16.30 Uhr besichtigt werden, die Binswanger Synagoge von 14 bis 16.30 Uhr. Um 15 und 16 Uhr wird der Film „Die Geschichte der Juden in Binswangen“ gezeigt.

Um 17 Uhr hält Anton Kapfer, Vorsitzender des Förderkreises Synagoge Binswangen, im Schillinghaus einen Vortrag über „Das Engagement der Juden in den Binswanger Vereinen“, in dem die besonderen Verdienste der jüdischen Einwohner im Vereinsleben beleuchtet werden. Musikalisch begleitet wird das vom Musikverein Binswangen. (pm)

