Tag der offenen Tür im Kinderhaus

Interessierte sollen vorab einen Termin vereinbaren

Am Samstag, 5. Dezember, haben interessierte Familien die Möglichkeit, das Montessori-Kinderhaus Wertingen zu besichtigen. In der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr werden Führungen in allen Gruppen angeboten: bei den Bambini für unter Dreijährige, in der Sonnen- & Sternengruppe und auch in der externen Waldgruppe „Wurzelkinder“ für über Dreijährige. Aufgrund der aktuellen Situation bitten die Verantwortlichen um vorherige Terminvereinbarung. Weitere Infos unter www.montessori-kinderhaus-wertingen.de. Terminvereinbarung unter Telefon 08272/52 93 oder kontakt@montessori-kinderhaus-wertingen.de (pm)

