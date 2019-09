vor 50 Min.

Vierklang auf der Zusaminsel

Konzert: In Wertingen gibt’s Volksmusik

Der Wetterbericht ist gut und deshalb freuen sich Rudolf Heinle (Bass), Stefanie Saule (Akkordeon), Sabrina Steinle und Manfred-Andreas Lipp (Klarinetten) auf ihr Konzert am Sonntag, 15. September, ab 11.30 Uhr auf der Zusaminsel in Wertingen.

Der Kulturreferent der Stadt Wertingen Frieder Brändle und der Gastronom im Restaurant Limani setzen mit ihrer Konzertreihe eine Erfolgsgeschichte fort, die bei freiem Eintritt von vielen Musikfreunden geschätzt wird. Mit Vierklang kommt die Klangfarbe der Volksmusik zum Zug und Titel aus dem Repertoire der beliebtesten Gruppen aus Funk und Fernsehen. Natürlich fehlen auch Arrangements traditioneller Musik unserer Region in diesem Melodienreigen nicht. „Schade, dass uns das Wetter mit der Papa-Lipp-Combo am vergangenen Sonntag im Stich gelassen hatte und so freue ich mich schon auf den kommenden Sonntag mit seinen guten Wetterprognosen und viele Musikfreunde“ so Lipp in einer Pressemitteilung. (pm)

