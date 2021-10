Hürden für Recyclinghof und Radweg bei Villenbach

Plus Für beides müssen Menschen auf ganz unterschiedliche Art aktiv werden.

Wird in Villenbach der Recyclinghof geschlossen? Dies liegt laut Bürgermeister Werner Filbrich nun daran, ob jemand gefunden wird, der zweimal pro Monat zweieinhalb Stunden vor Ort sein wird. Der Abfallwirtschaftsverband habe ihm mitgeteilt, dass sie keinen Mitarbeiter und keine Mitarbeiterin haben, die ab Anfang des kommenden Jahres die Aufgaben übernehmen, erklärte er bei der Ratssitzung am Montag.