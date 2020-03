07.03.2020

Volleyball-Fans in Wertingen gesucht

Beim „Jedermanns-Turnier“ dürfen alle mitmachen

Am Samstag, 9. Mai, findet in der Stadthalle das „Jedermanns-Turnier“ des TSV Wertingen statt, für das sich Volleyball-Mannschaften mit fünf Personen bis zum 4. April anmelden können. Für jedes Team muss mindestens eine Frau spielen. Im Vorfeld des Turniers finden offene Trainings in der Stadthalle am 20. und 27. April sowie am 4. Mai, jeweils ab 20 Uhr statt. Das Jedermanns-Turnier beginnt am Samstag, 9. Mai um 9.30 Uhr, Hallenöffnung ist eine halbe Stunde vorher. Für Essen und Trinken ist mit Salaten und Grillspezialitäten gesorgt. (pm)

an die E-Mail-Adresse Volleyball-Wertingen@web.de, Fragen unter 0151-70119853.

Themen folgen