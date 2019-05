00:35 Uhr

Wandergenuss im Donauried

Am Wochenende Volkswandertag in Pfaffenhofen

„Wer recht in Freuden wandern will, der geht der Sonn entgegen“ – so heißt es in einem alten Volkslied. Die Zusamtaler Wanderfreunde Pfaffenhofen veranstalten am kommenden Wochenende, 4. und 5. Mai, ihren 41. Volkswandertag rund ums Donauried. Es gibt drei Strecken zur Auswahl – fünf, zehn und 20 Kilometer.

Die Nordic-Walker, Wanderer und Läufer können dabei die schöne Natur vom Donauried genießen. Gestartet werden kann am Samstag, von 12 bis 16 Uhr und am Sonntag, von 6 bis 12 Uhr an der Mehrzweckhalle Pfaffenhofen.

Ziel ist die Mehrzweckhalle. Hier sorgt der Wanderverein fürs leibliche Wohl der Gäste. Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hat Bürgermeister Hans Kaltner übernommen. (fk)

Themen Folgen