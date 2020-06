vor 17 Min.

Was eine Wertingerin mit Lady Gaga gemeinsam hat

Barbara Mahler von der Kunstschule KuK hat eine besondere Fähigkeit, die ihr bei dem Projekt „Tri on line“ geholfen hat. Der Live-Act kann jetzt im Internet aufgerufen werden.

Von Bärbel Schoen

Obwohl die vergangenen Wochen von Frust geprägt waren, behielt die Wertinger Künstlerin Barbara Mahler ein Ziel vor Augen: Die Premierenvorstellung von „Tri on line“ in der Kunstschule KuK. Dabei sollte ein Trialog auf die Bühne gebracht werden. Das Projekt fasziniert, weil es Improvisation, Interdisziplinarität und spontane Einlassungen des Publikums vereint.

Die Idee: Lukas Dreyer, ein Cellist aus Leipzig, spielt Musik von Bach, während sich Marco Jodes und Barbara Mahler in ihren Genres (Tanz und Malerei) von den Klängen inspirieren lassen und Räume erzeugen. Die Performance erlaubt auch spontane Interventionen vom Publikum.

Die Premiere sollte in Wertingen stattfinden

Die Premierenvorstellung war ursprünglich bereits für 10. Mai im Wertinger KuK geplant. Doch das Coronavirus ließ den Abend platzen. Und auch die Proben konnten nicht wie gewohnt stattfinden. Die Kultur rutschte wie vieles in den Lockdown. Was nun?

„Wir überlegten, wie wir uns trotz Kontaktbeschränkung weiterhin treffen könnten“, erzählt Barbara Mahler. Der Gedanke lag nahe, die Lösung im Internet zu suchen und wie viele andere Branchen den digitalen Weg zu nutzen. Was im realen Raum funktioniert, könnte vielleicht im Digitalraum ebenso klappen. „Wir haben es ausprobiert, und es hat geklappt“, so Mahler erleichtert. Nach einem ersten Testlauf und einem vielversprechenden Feedback wurde das technische Equipment ausgebaut. Laptop, LED-Scheinwerfer und Stative erlauben jetzt eine digitale Verbundenheit. Für Barbara Mahler war es ein neuer kleiner Schritt, verbunden mit der Hoffnung, dass es die Menschen wieder in Kontakt bringen werde.

Was ist Synästhesie?

Die eigene Fähigkeit, Musik farbig wahrzunehmen, habe ihr in der Corona-Krise sehr geholfen. „Meine Rettung war, zur Menschengruppe der Synästhetiker zu gehören“, erzählt sie vom Phänomen, verschiedene Sinne gleichzeitig wahrnehmen zu können. Damit ist sie nicht allein: Der Maler Wassily Kandinsky nutzte seine Gabe, um besonders „musikalische“ Bilder zu malen. Ebenso wahrscheinlich ist, dass Vincent van Gogh Synästhetiker war.

Nach aktuellem Stand sind die Musiker Lady Gaga, Billy Joel, Billie Eilish oder Pharell Williams für eine verstärkte Sensibilität für Sinneswahrnehmungen bekannt. In der virtuellen Welt sei die Fähigkeit der Synästhesie hilfreich, so Mahler. „Vielleicht ist es das Virus, das uns beschränkt. Gleichzeitig eröffnet es jetzt die Möglichkeit, anderen Sinneswahrnehmungen nachzuspüren.“ In den vergangenen Wochen habe sie sich selbst beobachtet und eine neue Begeisterung dafür gespürt.

Ihre Erfahrungen teilt sie mit Marco Jodes und Lukas Dreyer. Zwischen Live Performance und der Improvisation via Zoom besteht ein großer Unterschied. Das erfordert zwei völlig verschiedene Konzepte. Man könne beides weder werten noch vergleichen. „Das finde ich sehr spannend“, sagt Barbara Mahler. „Natürlich ist es schön, Lukas und Marco direkt zu sehen und zu hören, ihren Atem mitzubekommen und die Spannung, die in Pausen entsteht. Aber mittlerweile gelingt es uns, das auch aus dem virtuellen Bild herauszulesen.“ Die räumliche Unabhängigkeit und das gemeinsame Tun innerhalb der jeweiligen Privatsphäre hätten auch ihren besonderen Reiz.

Die Karriere von Marco Jodes

Marco Jodes studierte Bühnentanz in Berlin und Rotterdam. Seit 2002 ist er als freischaffender Tänzer und Darsteller tätig. Er produziert, vermittelt und unterrichtet als Choreograf und Tanzpädagoge sowie LTTA-Artist (Lernen durch die Künste) an Theatern und Schulen wie beispielsweise an der Mittelschule Wertingen mit dem Tanzprojekt „Ich bin“ im vergangenen Jahr.

Lukas Dreyer widmet sich mit seinem Violoncello als Solist, Kammermusiker und Bandleader dem klassischen Repertoire und überschreitet in seinen Projekten die Genre-Grenzen. Dabei arbeitet er immer wieder mit internationalen Musikern und Komponisten wie Chick Corea auf internationalen Festivals in Programmen zwischen Klassik, neuer Musik, Jazz und Improvisation. Internationale Bekanntheit erlangte der Leipziger mit dem Celloquartett „Quattrocelli“ und dem Konzertensemble „Freiraum Syndikat“.

Je nach Stimmung der Musik verändern sich die Farben

Dreyers musikalische Improvisation der Cello-Suiten von Bach, die er in verschiedenen „Tiny Concerts“ (Werkstattauftritte) entwickelt hat, sind der akustische Klangteppich für gegenseitige künstlerische Interventionen von Jodes und Mahler. In Barbara Mahlers Bildern dominieren die Farben Zartgelb, Blau, helles Lila, Zartgrün und Orange. Das liege an der G-Dur-Tonart in Bachs Suiten. Je nach Stimmung und Temperament der Musik verändert sich die Farbmodulation, und die Farben werden dann kräftiger und dunkler.

Die Streaming-Uraufführung von „Tri on line“ fand am 30. Mai statt. Der Link zum Livestream: www.freiraumsyndikat.com. Am Pfingstsonntag stand das Trio dann erstmals live auf der Bühne der Leipziger Börse. 40 Besucher waren erlaubt. Unter www.freiraumsyndikat.com/projekte kann der Live-Act aufgerufen werden.

In Wertingen steht der Trialog live im KuK am 14. November auf dem Programm.

