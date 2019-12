20.12.2019

Weihnachten und Liebe musikalisch aufbereitet

Musikverein Osterbuch und Musikschüler präsentieren ein abwechslungsreiches Programm

Musical, Polka, Ave Maria und das Thema „Liebe“: So abwechslungsreich war das Jahreskonzert des Musikvereins Osterbuch, das dieses Mal wegen der Renovierung der Kirche im Bürgerhaus stattfand. Musikschüler aus der Gemeinde ergänzten das vielseitige Programm der Osterbucher Kapelle.

Vorsitzender Andreas Tischmacher begrüßte unter den vielen Zuhörern unter anderem auch den Bürgermeister der Gemeinde Laugna, Johann Gebele, Pater Tomasz, die Ehrenmitglieder Georg Keis und Georg Graber und den Ehrenvorsitzenden Alfons Schipf.

Der Musikverein und eine kleinere Besetzung aus Osterbucher Jungmusikern wechselten sich im Konzert mit ihren musikalischen Beiträgen ab. Unter der Leitung von Musikschullehrerin Sabrina Steinle hatte sich die kleine Gruppe der Musikschüler auf das Konzert vorbereitet, wo sie traditionelle Weihnachtslieder vortrug. Der Nachwuchs wird von der Musikschule Wertingen in Kooperation mit dem Musikverein teilweise im Osterbucher Bürgerhaus ausgebildet.

Auch die Musikkapelle hatte ein vielseitiges Programm vorbereitet. Dieses nahm sich des Themas „Liebe“ aus ganz verschiedenen Richtungen an: Mit „Somewhere“ aus dem Musical „West Side Story“ von Leonard Bernstein gelang dem Dirigenten Milan Nemec und seiner Kapelle ein emotional-verträumter Klassiker aus den 50er Jahren, auf den im Kontrast die Polka „Wenn Heidrun erzählt“ von Franz Watz folgte. Auch die Disney-Ballade „You’ll be in my heart“ über die bedingungslose Liebe einer Mutter zu ihrem Kind schaffte es, die Zuhörer zu berühren. Die Euphonistin Marisa Schipf aus den Reihen der Kapelle sang im Anschluss die bekannte Popballade „The Rose“ aus dem gleichnamigen Film und erntete damit Applaus vom Publikum und von ihren Musikkollegen.

Die Zuhörer bekamen daraufhin Johann Sebastian Bachs musikalische Fassung des „Ave Maria“ zu hören. Den Abschluss des Konzerts bildete das zur Tradition gewordene gemeinsame Singen von „O du fröhliche“.

Andreas Tischmacher verwies abschließend auf das kommende Festjahr 2020, in dem die Musikkapelle ihr 110-jähriges Bestehen feiert. Es gibt kein großes Fest, doch übers Jahr verteilt finden zum Jubiläum zahlreiche kleinere Veranstaltungen statt. (pm)

