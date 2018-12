20.12.2018

Weihnachtliche Reise um die Welt

Eine besondere Feier mit vielen Beiträgen aus allen Klassen

Die Wertinger Grundschule lud zur vorweihnachtlichen Feier ein. So konnte nach dem Auftakt der Bläserklasse der Musikschule Wertingen unter der Leitung von Karolina Wörle, die Schulleiterin Christiane Grandé die zahlreich erschienen Gäste und Ehrengäste, unter ihnen Bürgermeister Willy Lehmeier, Bürgermeister Anton Winkler, Schulamtsdirektor Wilhelm Martin und Stadtpfarrer Rupert Ostermayer begrüßen, die sich für dieses besondere Ereignis gerne Zeit nahmen.

Anschließend lauschten alle dem Chor der Ganztagesklassen unter der Leitung von Johanna Dirr, der das beliebte und bekannte Weihnachtslied „In der Weihnachtsbäckerei“ zum Besten gab. Mit dem Stück „24 Fenster“ stimmten die Ganztagesklassen heiter auf die besinnliche Adventszeit ein. Ebenso trugen die Schüler der Klassen 1c/4c das Nikolauslied „Ich hör ihn“, die Kinder der Klassen 1b/2b das spanische Weihnachtslied „Gatatumba“ sowie der Chor der dritten Klassen das Musikstück „Dunklere Tage“ vor.

Neben den besinnlichen Liedern stellten einige Schulklassen auch kleine Theaterstücke und Geschichten vor. Wie die Klasse 2c mit ihrer Geschichte vom traurigen Osterhasen, der Weihnachten verschlief und schließlich ein glücklicher Weihnachtshase wurde, oder die Klasse 4b, die mit ihrem Theaterstück „Was soll aus Weihnachten werden“ vor dem Problem stand, einen kranken Weihnachtsmann zu haben, der den Menschen nun keine Geschenke bringen konnte. Die Gottmannshofer Kinder entdeckten in einem Schrank alte Kerzen. Diese brachten sie wieder zum Leuchten und ließen sich vom Schein bezaubern.

Auf eine wunderbare weihnachtliche Reise um die Welt begaben sich die Kinder der Klassen 3b, 3c, 3d und begeisterten das Publikum mit ihrem Mini-Musical „Unser kleiner Stern“. Schließlich durften die Zuschauer gemeinsam mit der Klasse 1f in das traditionelle Weihnachtslied „O Tannenbaum“ einstimmen. Nach den Vorträgen der Grundschüler, die sich wochenlang auf diesen Auftritt vorbereiteten, Texte und Lieder sowie ihre Begleitung hierfür probten, bedankte sich Konrektor Hans-Jürgen Seifert bei allen Beteiligten für ihr Engagement. Er erklärte auch, dass die diesjährige Spende der Schule an die First-Responder Zusamtal geht, die die notfallmäßige Erstversorgung von verletzten oder erkrankten Personen übernehmen, bis der reguläre Rettungsdienst sich am Einsatzort befindet. Im Anschluss an die Vorstellung durften es sich die Gäste noch mit den durch den Elternbeirat und weitere fleißige Eltern vorbereiteten Leckereien und Getränken im Foyer gut gehen lassen. Ebenso gab es bei der Tombola, deren Preise von vielen Firmen aus Wertingen und dem Umland gespendet wurden, wieder einiges zu gewinnen. (pm)

Themen Folgen