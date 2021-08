Bayerisch-mongolisches Team zeigt seinen einzigartigen Musikmix

Trio „Aya“ begeistert mit einzigartiger Klang-Melange beim zehnten Wertinger Gitarrenfestival

Die Sängerin Enji Erkem aus der Mongolei, Gitarrist Paul Brändle aus Wertingen und der Münchner Perkussionist Simon Popp haben sich in den Monaten des Lockdowns zu einem, in dieser Besetzung wohl einzigartigem, Trio zusammen gefunden: AYA. Am Freitagabend bei ihrem Aufritt im Rahmen des 10. internationalen Gitarrenfestivals im Wertinger Kino begeisterte diese gelebte musikalische Völkerverständigung.

Neue Klänge, abenteuerliche Rhythmen – Aya – nicht nur im gleichnamigen Stück war diese unmittelbare Begeisterung der Musiker zu spüren. Es entstand eine faszinierende Verschmelzung unterschiedlicher Stile, die ganz neue Klänge, abenteuerliche Rhythmen und inspirierte Improvisationen entstehen ließ. Khorom (Momente), Tiger, AYA, Diary of the 9th, Three shadows, The little red – die Titel der Stücke ließen den aufmerksamen Zuhörern immer so viel Raum, um sich in die Musik fallen zu lassen, die Augen zu schließen, um, zumindest emotional, zum Beispiel eine Reise in die Steppe der Mongolei anzutreten.

Ein ganzer Tisch voller Instrumente wird in Wertingen aufgefahren

Die teils singende, teils perkussiv gespielte Gibson Gitarre ES 330 von Paul Brändle setzte stets die verlässliche Grundstimmung für die jeweiligen Stücke, trat ausgehend davon mit Schlagwerk und Stimme in Dialog. Perkussionist Simon Popp brachte einen ganzen Tisch voll Instrumente mit auf die Bühne: ein westafrikanisches Balafon etwa, einen Wassergong oder eine Framedrum.

„Tango“-Finale mit Johannes Tonio Kreusch Johannes Tonio Kreusch und die Violinistin Doris Orsan beschließen mit ihrem Konzert „Tango“ das 10. internationale Gitarrenfestival Wertingen am Samstag, 7. August, ab 18:30 Uhr. Das Konzert ist als Open-Air im Schlossgraben Wertingen geplant. Bei schlechter Witterung steht das Wertinger Kino als Ausweichspielstätte zur Verfügung. Es gibt eine Abendkasse, Karten können reserviert werden unter www.gitarrenfestivalwertingen.de. (pm)