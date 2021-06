Das Corona-Schnelltestzentrum zieht um

Es gibt eine Neueröffnung in Wertingen. Allerdings muss nun die Kleiderkammer ausziehen

Das vom Arbeiter-Samariter-Bund in der Sporthalle des Schullandheims Bliensbach betriebene Testzentrum wird ab Dienstag, 22. Juni, in die Räumlichkeiten der ASB-Kleiderkammer in der Badgasse 7 in Wertingen umziehen. Zuletzt seien dort die Buchungszahlen aufgrund der Lockerungen allmählich wieder angestiegen, so die Verantwortlichen der Stadt in einer Pressemitteilung. Weder die vorhandenen Testkapazitäten noch die bisherigen Öffnungszeiten werden sich durch den Umzug ändern. Eine vorherige Anmeldung ist weiterhin nicht erforderlich.

Für die Kleiderkammer in Wertingen werden Alternativmöglichkeiten gesucht

Nach Mitteilung des ASB ist geplant, zukünftig auch PCR-Testungen im Schnelltestzentrum vorzunehmen, insbesondere um Personen mit einem positiven Ergebnis des Antigen-Schnelltests nicht mehr zur PCR-Testung fortschicken zu müssen.

Die Räumlichkeiten des ASB in der Badgasse dienten in den vergangenen Jahren dem Betrieb der Kleiderkammer, die vorübergehend ausziehen musste. Es wird nach Alternativmöglichkeiten gesucht, um auch weiterhin die Annahme und Abgabe von Kleiderspenden umsetzen zu können.

Testzentrum im Gasthof Hirsch Der Standort des vom Bayerischen-Roten-Kreuzes in Kooperation mit der Marien-Apotheke und der Stadt Wertingen betriebenen Testzentrums bleibt bis auf Weiteres in den Räumlichkeiten im Untergeschoss des Gasthofs „Zum Hirsch“. Hinsichtlich der Öffnungszeiten gibt es keine Änderungen.

Marien-Apotheke Dagegen ändern sich ab Montag, 21. Juni, die bisherigen Testzeiten in der Marien-Apotheke in Wertingen. Dort wird nachmittags nur noch am Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17.30 Uhr getestet. Die Testzeiten der Marien-Apotheke am Vormittag zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr (Montag bis Samstag) bleiben unverändert bestehen. (pm)

Öffnungszeiten der neuen Schnellteststation in der Badgasse 7 in Wertingen: - Montag von 9 bis 13 Uhr - Dienstag von 13 bis 16 Uhr - Mittwoch von 9 bis 13 Uhr - Donnerstag von 13 bis 16 Uhr - Freitag von 14 bis 19 Uhr - Samstag von 13 bis 16 Uhr - Sonntag von 9 bis 13 Uhr