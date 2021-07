Dating-Tipps für die Wertinger Abiturienten

36 Absolventinnen und Absolventen haben eine Eins vor dem Komma. Es gibt auch Traumnoten

Sie mussten in den zwei Jahren der Oberstufe auf so vieles verzichten, was genau diese Lebensphase sonst so unvergesslich macht: Freistunden im Oberstufenzimmer, Treffen mit Freundinnen und Freunden, Partys, die Abiturfahrt und eben auch Dating. Deswegen erhielten die 106 Abiturientinnen und Abiturienten in der Pausenhalle des Gymnasiums Wertingen von ihrem Schulleiter Sebastian Bürle „eine letzte Unterrichtsstunde für ihr Rendezvous mit dem Leben“, das jetzt für alle ansteht.

Er gab ihnen sieben Goldene Dating-Tipps, nämlich Höflichkeit, Selbstbewusstsein, Bescheidenheit, Humor, Neugierde, Verantwortungsbereitschaft und am wichtigsten: „Sehen Sie mit dem Herzen und nicht mit den Augen, denn weder beim Dating noch im Leben kommt es auf Äußerlichkeiten an!“

Alfred Schneid, der stellvertretende Landrat des Landkreises Dillingen, ergänzte die Tipps noch weiter und zitierte Judy Dench, bekannt als M aus „James Bond“: Es hat keinen Sinn, negativ zu denken. Mach dich auf die Suche nach den positiven Dingen des Lebens.“

Wie auch alle anderen Festredner zeigte er sich besonders stolz über den, wenn man Bayern insgesamt betrachtet, besten Abiturjahrgang aller Zeiten. So haben 36 Absolventinnen und Absolventen eine Eins vor dem Komma, drei sogar mit der Traumnote 1,0-Amalia Sluha, Jasmin Kühnle und Jonathan Roßmanith. Jasmin Kühnle bekam zudem einen Buchpreis von der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, Jonathan Roßmanith und Alexander Meyerle erhielten für besondere Leistungen im Fach Chemie eine Urkunde sowie eine kostenlose Mitgliedschaft in der Gesellschaft der deutschen Chemiker.

Im Fach Physik wurden weitere Ehrungen vorgenommen: Fabian Ketz und Jonathan Roßmanith freuten sich über einen Buchpreis und eine Mitgliedschaft in der Deutschen Physikalischen Gesellschaft und Julia Feistle über ein Abonnement des Spektrum-Verlags. Aber nicht nur hinsichtlich der schulischen Leistungen war es ein erfolgreicher Abiturjahrgang. Viele wurden zusätzlich auch noch wegen ihres langjährigen Engagements für die Schulgemeinschaft geehrt, zum Beispiel in der Schülerlesebücherei oder in der SMV.

Angesichts der großen Zahl an Abiturienten fand die Feier in zwei Durchgängen statt. Der stellvertretende Landrat des Landkreises Augsburg und Bürgermeister des Marktes Meitingen, Michael Higl, war bei der ersten Feier um 14 Uhr dabei und ergänzte die vielen Tipps der Vorredner durch eine weiteren: „Lassen Sie sich nicht kirre machen – von Ratschlägen!“ Im zweiten Festakt um 16 Uhr wünschte Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier den Schülerinnen und Schülern viel Mut, auch für unkonventionelle Entscheidungen, sowie einen Beruf, der Erfüllung bringt und glücklich macht – und vielleicht sogar irgendwann nach Wertingen zurückführt.

So wie Rupert Ostermayer, der laut seiner Aussage innerlich einen Haken unter Wertingen setzen wollte, als er damals vor 34 Jahren dort sein Abitur absolviert hatte, und doch als Stadtpfarrer in das Zusamstädtchen zurückgekehrt ist. Er erbat in der zweiten Feier den göttlichen Segen für die Abiturientinnen und Abiturienten; in der ersten Feier übernahm dies Pfarrerin Ingrid Rehner von der evangelischen Betlehemgemeinde.

Wie ihr Outfit zeigt, waren Julian Hillenmeyer (links), Johanna Mathias und Raphael von Hoch eigentlich darauf eingestellt, ihre Abiturrede in Wertingen per Videokonferenz zu halten.

Viele Lacher ernteten auch Johanna Mathias, Julian Hillenmeyer und Raphael von Hoch in ihrer Abiturrede. Nun wurde auch klar, dass der große Pappmonitor auf der Bühne nicht nur als Dekoration diente: Sie begannen ihre Rede „online“ und stellten darin ihre reiche Videokonferenzerfahrung unter Beweis. Als sie dann – scheinbar überrascht davon, dass die Rede doch live vor echtem Publikum stattfinden sollte – auf die Bühne traten, kamen auch die „abiletten“ zum Einsatz, passend zum Abiturmotto: „abiletten – mehr Streifen als Punkte“. Die beiden jungen Männer waren nur von Taille aufwärts dem feierlichen Anlass entsprechend gestylt, dazu trugen sie Shorts, Socken und eben ihre Badeschlappen.

Die drei Abiturredner gaben einen humorvollen Rückblick auf ihre Zeit in der Oberstufe, in der sie „Rekorde aufgestellt und Geschichte geschrieben“ hatten. Sie zeigten auf, dass die Oberstufenzeit ganz anders verlaufen war und vieles, auf das sie sich lange gefreut hatten, nicht stattfinden konnte, wie etwa die Abiturfahren am Ende der elften Jahrgangsstufe. Aber sie betonten auch: „Das bedeutet nicht, dass wir unter schrecklichen Umständen leiden mussten.“ Deswegen bedankten sie sich insbesondere bei der Schulleitung und bei den Oberstufenkoordinatoren, aber auch bei allen Lehrkräften „für die Coolness und Professionalität, die sie alle an den Tag gelegt haben, während sich das gesamte Schulsystem fast täglich auf den Kopf stellte“.

Das letzte Wort hatte Barbara Meyer, nicht weniger humorvoll als ihre Vorredner, aber durchaus auch voller Rührung, weil sie die Schülerinnen und Schüler so viele Jahre begleitet hatte. Selbstironisch erzählte sie davon, wie ihr Sohn bei Üben der Rede festgestellt hatte, dass sie eine typische Deutschlehrerin sei. Sie zitierte aus Elke Lasker Schülers Gedicht „Ein Lied“, das einige im Deutsch-Abitur interpretiert hatten: Ausgehend von den Worten „buntatmen mit den Winden in der großen Luft“ wünschte die stellvertretende Schulleiterin den Abiturientinnen und Abiturienten ein Leben in Vielfalt und Individualität. Von Sandra Ritter

Das sind die 106 Abiturienten und Abiturientinnen des Gymnasiums Wertingen:

Aliya Artuc, Herbertshofen; Sophie Arztmiller, Welden; Annika Auernhammer, Meitingen; Jonas Aumiller, Unterthürheim; Elija Bach, Hohenreichen; Nina Bacher, Wertingen; Hannes Badke, Lauterbach; Jonas Bartl, Langenreichen; Vincent Bauch, Wertingen; Stefanie Baumeister, Albertshofen; Pauline Berger, Wertingen; Laura Bogenrieder, Reutern; Pascal Colombo, Zusamaltheim; Maximilian Deininger, Zusamaltheim; Viktoria Dippel, Geratshofen; Claire Dirr, Wertingen; Michael Dornberger, Zusmarshausen; Alexander Drexler, Unterthürheim; Jana Ehinger, Meitingen; Ronja Eisele, Wertingen; Angelina Endres, Zusmarshausen; Louis Erdmann, Nordendorf; Carolin Eser, Ellgau; Julia Feistle, Binswangen; Anna Ferber, Biberbach; Emily Feyer, Welden; Victoria Foley, Welden; Xaver Frank, Zusamaltheim; Katharina Frölich, Wertingen; Carlotta Geiger, Wertingen; Lorena Gollmann, Binswangen; Nell-Sophie Große, Wortelstetten; Tamara Gruschka, Zusmarshausen; Claudia Gwozdek, Wertingen; Christoph Hein, Wertingen; Marcel Heinrich, Zusamaltheim; Lorenz Helmschrott, Zusmarshausen; Aron Hengelein, Biberbach; Laura Hieber, Zusmarshausen; Julian Hillenmeyer, Hinterried; Theo Hoch, Allmannshofen; Raphael von Hoch, Wertingen; Julia Huber, Meitingen; Johanna Hübner, Schretzheim; Daniel Immler, Erlingen; Melanie Jabs, Wertingen; Simon Jaskolka, Zusmarshausen; Laura Käßmair, Hennhofen; Tanja Kehl, Buttenwiesen; Fabian Ketz, Echsheim; Christian Kindl, Langenreichen; Petra Kirr, Wollbach; Saskia Kirr, Wollbach; Lycienne Klauer, Welden; Nico Klinge, Binswangen; Dominik Kögl, Geratshofen; Clemens Kraus, Altenmünster; Simon Kraus, Biberbach; Max Kuffer, Meitingen; Jasmin Kühnle, Zusmarshausen; David Lacher, Wertingen; Antonia Leicht, Wertingen; Sina Leser, Nordendorf; Helena Link, Wörleschwang; Felix Lürkens, Villenbach; Johanna Mathias, Wertingen; Kilian Matthiesen, Buttenwiesen; Thomas Mayer, Meitingen; Seher Meral, Wertingen; Angelina Meyer, Wertingen; Alexander Meyerle, Zusamaltheim; Colin Nikol, Ellgau; Lena Oebel, Albertshofen; Maximilian Poetzsch, Wertingen; Raphael Rager, Buttenwiesen; Maike Reßl, Langweid/Lech; Julian Rosenberg, Gottmannshofen; Jonathan Roßmanith, Laugna; Katharina Roth, Eisenbrechtshofen; Johannes Rupprecht, Binswangen; Ruben Rußwurm, Langenreichen; Lina-Marie Sandner, Unterthürheim; Anna-Lena Schäffler, Roggden; Pia Schaller, Meitingen; Jakob Schatz, Langweid; Pia Scherer, Wörleschwang; Fabian Schilling, Herbertshofen; Sabrina Schlicker, Pfaffenhofen a.d.Zusam; Julia Schneider, Albertshofen; Moritz Schneider, Welden; Simon Schreier, Thierhaupten; Severin Seifert, Wertingen; Sophia Siebert, Wertingen; Pashalis Skatharoudis, Nordendorf; Amalia Sluha, Nordendorf, Olivia Spann, Westendorf; Jasmin Spingler, Biberbach; Luisa Stoll, Eisenbrechtshofen; Florian Thannhäuser, Herbertshofen; Linus Thoma, Wertingen; Lena Wagner, Zusmarshausen; Maria Wagner, Allmannshofen; Niklas Wech, Westendorf; Philipp Weißkirchen, Wertingen; Bastian Wiegand, Herbertshofen; Julian Wörle, Unterthürheim. (wz)