Der neue Wertinger Kindergarten „Gänseblümchen“ öffnet vorerst nicht

Der Starkregen hat das Gebäude beschädigt. Laut Stadt gibt es eine Übergangslösung, die Krippe öffnet.

Die Stadt Wertingen teilt mit, dass die vollständige Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses Gänseblümchen aufgrund des Starkregenereignisses vom 6. Juni dieses Jahres und der hieraus resultierenden Wasserschäden im und am Gebäude leider nicht wie geplant zum 1. September erfolgen könne. Durch den Wassereintritt in den Keller sowie in das Erdgeschoss des Kinderhausgebäudes müssten nach der zwischenzeitlich erfolgten Begutachtung der Schäden die Heizungsanlage sowie teilweise auch die in den Gruppen- und Funktionsräumen bereits verlegten Böden erneuert sowie die Gebäudefassade in Teilbereichen von innen her geöffnet und getrocknet werden.

Zutritt über Nebeneingang

Die Verantwortlichen der Stadt gehen laut Pressemeldung zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass der vom Wassereintritt weniger stark betroffene Kinderkrippenbereich seinen Betrieb wie vorgesehen zum 1. September – wenn auch unter gewissen Einschränkungen – aufnehmen kann. So werde der Zutritt zum Gebäude voraussichtlich nicht über den Haupteingang, sondern über einen seitlichen Nebeneingang erfolgen.

Da die vom Wasser verursachten Schäden im Kindergartenbereich ungleich größer als im Bereich der Kinderkrippe seien, könnten zum 1. September bedauerlicherweise noch keine Kindergartenkinder im neuen Kinderhaus einziehen. Die zum neuen Kindergartenjahr bereits angemeldeten Kinder sollen laut Stadtverwaltung daher alle vorübergehend in den im Jahr 2018 übergangsweise für Kindergartenkinder eingerichteten Gruppenräumen in der Grundschule Wertingen untergebracht und betreut werden. Die hierfür notwendige Erweiterung der Betriebserlaubnis werde umgehend beim Landratsamt Dillingen beantragt und hoffentlich zeitnah für die benötigte Anzahl von Kindergartenplätzen erteilt. Nach Durchführung der erforderlichen Instandsetzungsarbeiten, welche voraussichtlich bis Dezember abgeschlossen werden könnten, sei der Umzug der Kindergartenkinder von der Grundschule in das neue Kinderhaus dann noch im Jahr 2021 geplant.

Stadt Wertingen will Kinder unterbringen

Bürgermeister Lehmeier sowie der Arbeiter-Samariter-Bund als Träger des neuen Kinderhauses bitten alle betroffenen Eltern und Kinder um Verständnis für diese besondere, durch das Starkregenereignis verursachte Situation. Sowohl die Stadt Wertingen als auch der Arbeiter-Samariter-Bund würden „alles dafür Erforderliche unternehmen, dass die im Kinderhaus Gänseblümchen ab September 2021 angemeldeten Kinder auch bis zur vollständigen Inbetriebnahme des neuen Kinderhauses bestmöglich untergebracht und betreut werden können.“ (pm)

Lesen Sie dazu auch