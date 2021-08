Im Sommer in die Schule nach Wertingen

Was es mit dem Wertinger Ferienangebot auf sich hat und wie es von den Kindern angenommen wird.

Das „Homeschooling“ während der Corona-Pandemie hat bei manchen Schülerinnen und Schülern Wissenslücken hervorgerufen. Um verpassten Lernstoff nachzuholen, hatte das Kultusministerium bereits vor einigen Wochen das Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ ausgearbeitet. Ein Teil davon ist die Sommerschule, ein freiwilliges Angebot in der ersten und letzten Ferienwoche. In Kursen soll dabei verpasster Stoff nachgearbeitet werden. Auch die Grundschule Wertingen sprachen darüber mit Schulleiterin Christiane Grandé.

Ist die Teilnahme freiwillig beziehungsweise wie kam die Auswahl der Schülerinnen und Schüler zustande?

Da die Sommerschule auf Freiwilligkeit beruht, informierte die Schule die Eltern mittels Elternbriefen. In Gesprächen mit den Lehrkräften wurde daraufhin ein Bedarf ermittelt.

Förderung begann bereits früh

Wie wurde das Angebot der Sommerschule an der GS Wertingen angenommen?

Das umfangreiche Förderprogramm „gemeinsam.Brücken.bauen“ startete bei uns an der Grundschule Wertingen bereits im laufenden Schuljahr. So konnten wir Maßnahmen zur individuellen Förderung im Regelunterricht bereits früh beginnen. Im Unterricht kristallisierte sich aufgrund der Ergebnisse verschiedener Lernstandsfeststellungen heraus, wer einen Bedarf an Hilfestellungen benötigt. Nach Befragung von Eltern und Lehrern wurde gemeinsam entschieden, welche Kinder das Angebot annehmen. So starteten acht Kinder das Projekt in den Fächer Deutsch und Mathematik an unserer Grundschule.

Was glauben Sie, kann es bringen, wenn die Kinder in den Sommerferien zusätzlich zwei Wochen Unterricht haben?

Nachdem Lernstandserhebungen durchgeführt wurden, erstellten die Klassenlehrkräfte zusammen mit den Teamlehrkräften, Marion Buk-Kluger und Lisa Gump, die die Sommerschule übernahmen, grundlegende Kompetenzerwartungen. Dabei wurde auf individuelle Probleme Rücksicht genommen. Basiswissen konnte ermittelt werden, das vertieft in der Sommerschule geübt wird. Natürlich hoffen wir, den Kindern damit gerade beim Lesen, Schreiben und Rechnen einen Grundstock vermitteln zu können, damit der Anschluss an die Erwartungen der folgenden Jahrgangsstufe gesichert sein wird.

Ein Kraftakt für Wertinger Team

Zusätzlich zur Planung des neuen Schuljahres und gerade im Hinblick auf das vergangene war das doch sicher ein weiterer Kraftakt, der gestemmt werden musste?

Für uns als Schule war es eine Herausforderung, qualifizierte Teamlehrkräfte zu finden und diese für nur zwei Wochen in den Sommerferien zu gewinnen. (pm)