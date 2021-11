Im neuen Kindergarten in Wertingen ist endlich was los

Plus Der Starkregen sorgte für große Schäden während der Bauphase. Trotzdem hatte man noch Glück im Unglück

Zwei Monate nach Beginn des Kindergartenjahrs am ersten September erfüllt nun auch das neu erbaute Kinderhaus Gänseblümchen im Norden von Wertigen seinen Zweck. Es dient seit November den Kindern und deren Betreuern sowie den Eltern als lebendige Stätte der Begegnung und des Lernens.