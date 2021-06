Wertingen

vor 46 Min.

So heftig trifft das Unwetter das Zusamtal

Plus Die Bürgermeister aus Wertingen und Buttenwiesen suchen nach Worten für die Kraft und die Geschwindigkeit der Wassermassen. Zwei Kindergärten bleiben geschlossen. LEW rät zur Vorsicht.

Von Birgit Alexandra Hassan

Am Montagvormittag blinzelt die Sonne schüchtern am Himmel hervor. Als ob sie sich entschuldigen wollte, dass sie tags zuvor den Wolken, dem Regen und Wasser den Vortritt gelassen hatte. Die mittlerweile trockenen Straßen in Wertingens Innenstadt und den umliegenden Orten lassen nur noch erahnen, was sich hier am Abend vorher abgespielt hat. Sowohl der Wertinger als auch Buttenwiesens Bürgermeister tun sich schwer, das Geschehene in Worte zu fassen. Etwas, was sie beide in dieser Geschwindigkeit in diesem Ausmaß erstmals erlebt haben. Das volle Schadensausmaß werde sich erst in den kommenden Tagen zeigen. Im Moment sind sie am Koordinieren, um Privat- und Geschäftsleute zu unterstützen und das öffentliche Leben am Laufen zu halten.

Themen folgen