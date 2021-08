Wertingen

vor 1 Min.

„Man muss hier gar nichts ändern“

Plus Jugendliche erzählen aus ihrem Leben – diesmal Alina Prey aus Wertingen, die bei der Feuerwehr schon einiges erlebt hat und eine Veranstaltung nicht missen will

Von Patricia Redl

Die Stadt Wertingen hat sich an den demografischen Wandel gut anpassen können durch Pflegeheime und weitere Angebote. Doch was bleibt für junge Leute übrig? In dieser Serie erzählen Jugendliche aus der Umgebung von ihrem Leben hier. Alina Prey (17) aus Wertingen ist Schülerin, eine begeisterte Volksfest-Gängerin und beteiligt sich in der Jugendfeuerwehr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen