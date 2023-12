275 Christbäume stehen in Binswangen für den guten Zweck zum Verkauf

An diesem Samstag startet um 13 Uhr der Christbaumverkauf am Herdweg in Binswangen für den guten Zweck. Die Helfer bieten einen Rundum-Service.

Obwohl der Förderverein Schillinghaus aufgrund jahrelanger Erfahrung genau weiß, was zu einem erfolgreichen Christbaumverkauf gehört, steigt die Spannung. Am heutigen Samstag, 9. Dezember, stehen ab 13 Uhr wieder 275 ausnehmend schöne Nordmanntannen und Blaufichten in Binswangen bereit. Die Auswahl, die sich den Besuchern am Parkplatz am Herdweg bietet, wird noch getoppt vom herzlichen Empfang durch die zahlreichen Helfer. Sie schneiden gern das Netz eines noch verpackten Baums auf oder halten ihn fest, damit er von allen Seiten betrachtet werden kann.

Sie holen auch noch weitere vom Wagen, sollte die erste Ladung bereits an den Mann oder die Frau gebracht sein. Nicht einmal selbst nach Hause tragen oder fahren braucht die Kundschaft das weihnachtliche Schmuckstück. Sobald die entsprechende Zahl beieinander ist, werden die künftigen Weihnachtsbäume ins Fahrzeug gepackt und an den Zielort gebracht, innerhalb von Binswangen oder in der näheren Umgebung. Doch nicht nur das Geld, das bei Veranstaltungen wie dieser in die Kasse des Fördervereins fließt, um den Unterhalt des Schillinghauses zu sichern, spornt die Mitglieder zum Mitmachen an. Vorsitzender Alexander Gumpp kann erfreut feststellen: „Wir merken jedes Jahr, wie gern die Leute zu uns kommen, unser Angebot annehmen und dadurch, was wir auf die Beine stellen, einen schönen Nachmittag erleben.“

Denn mit dem Christbaumverkauf allein ist es nicht getan. Für die weihnachtliche Stimmung sorgen jedes Jahr wieder gerne Ensembles des Musikvereins, der zusammen mit dem Kindergarten und dem Heimatverein auch fürs leibliche Wohl sorgt. Bratwürste für den ersten Hunger, Waffeln als Nachspeise, Glühwein und Kinderpunsch, um sich aufzuwärmen, Beswanger Lebkuacha zum Mitnehmen, als Geschenk oder um sie selbst zu genießen. Auch Waren aus dem Fairen Handel sind im Angebot beim Christbaumverkauf im Fair-Trade-Ort Binswangen.

Die Aktion brachte bereits mehr als 2000 Euro für die Kartei der Not

Nun steigt natürlich die Spannung, wie viele Leute sich auf dem Schillinghaus-Parkplatz treffen und einen schönen Nachmittag verbringen. Und dann kommt auch auf, wie viel am Ende an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, überwiesen werden kann. Insgesamt waren das bisher bereits über 2000 Euro. (AZ)