Binswangen denkt über Erweiterung des Kindergartens nach

Die Bürgerversammlung in Binswangen stößt auf großes Interesse: Mehr als 100 Menschen haben sich am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle versammelt. Bürgermeister Anton Winkler dankt den Bürgerinnen und Bürgern für das zahlreiche Kommen. Dann spricht der Rathauschef ein zentrales Problem an: Die Gemeinde bräuchte eine zusätzliche Kinderkrippe- und Kindergartengruppe. In der Kinderkrippe in der Schule und im Pfarrheim sind jeweils zehn und acht Kinder. In den beiden Kindergartengruppen der katholischen Kirchenstiftung St. Nikolaus können 45 Kinder betreut werden. Zurzeit sind in den beiden Gruppen im Pfarrhof und der Schule 20 Kinder.

Um dem Problem eines "knallvollen Kindergartens" entgegenzuwirken, schaue die Gemeinde nun, "was es für Möglichkeiten gibt", so Winkler. Eine davon sei die Planung eines Neubaus, in dem die Gruppen in einem Gebäude zusammengeführt werden könnten. Bevor dafür aber genauere Pläne entstehen, seien laut Winkler noch viele Schritte notwendig.

Eine positive Nachricht gibt es aus der Schule: "Die Mittagsbetreuung ist sehr stark - Danke!", verkündet Winkler. In der Binswanger Außenstelle der Grundschule Wertingen gebe es drei jahrgangsgemischte Klassen mit Mittagsbetreuung. Eine erfreuliche Neuigkeit sei, dass das Gemeindeblatt Binswangen wieder aufgenommen wurde. Ein großes Dankeschön richtet der Rathauschef dafür an Anna Wörle und Celine Brandelik.

Binswangen ist jetzt eine Fair-Trade-Kommune

Neuigkeiten gibt es auch zum Glasfaser-Ausbau für circa 500 Haushalte in Binswangen: Der Baubeginn wurde auf Mitte dieses Jahres festgesetzt. Eine eigene Infoveranstaltung mit der zuständigen Firma Miecom ist geplant, der Termin steht noch nicht fest. Der Abbau der Dachständer auf Häusern in Binswangen kommt voran. Winkler teilt mit, es seien fast alle Dachständer abgebaut, nur in der Schulstraße und im Junkerweg beziehungsweise Bergstraße seien noch zu wenig Rückmeldungen gekommen. Neue Informationen zu dem Dorfladen gibt es nicht. Er ist weiterhin in Vorplanung, aber eine eigene Veranstaltung soll erst noch stattfinden. Der Holzlagerplatz an der Bergstraße wird geschlossen, der neue Lagerplatz ist am Rückhaltebecken. Winkler macht die Bürgerinnen und Bürger darauf aufmerksam, dass dort kein Brennholz abgelagert werden darf. Seit Dezember des vergangenen Jahres gibt es auch einen Defibrillator an der Außenwand des Feuerwehrhauses.

Die Mehrzweckhalle in Binswangen war am Mittwoch voll besetzt: 112 Menschen kamen zur Bürgerversammlung. Bürgermeister Anton Winkler dankt ihnen für das rege Interesse an der Gemeinde. Foto: Anna Lena Mayr

Die Binswanger Gemeinderätin Erika Heindel verkündet auf der Bürgerversammlung: "Wir sind jetzt eine Fair-Trade-Stadt." Obwohl Kommune eigentlich besser passen würde, aber dieses Label gebe es leider nicht. Sie dankt den vielen Vereinen, die bei der Aktion mitmachen und würde sich freuen, wenn die anderen Vereine noch mitziehen würden. Außerdem empfiehlt sie den Bürgerinnen und Bürgern den Wertinger Weltladen, in dem sich tolle Produkte zum Verschenken finden ließen.

Bürgermeister Anton Winkler warnt vor Schwarzbau

Roland Wagner meldet sich zu Wort und bittet um Vorankündigungen auf der Binswanger Homepage, wann die Sitzungen des Gemeinderats stattfinden und um nachfolgende Veröffentlichung, was dort besprochen wurde. Thomas Wippel antwortet, dass bis Ende April die neue Homepage online gehen soll. Zudem fordert Wagner, dass die Treffen der Vereine mindestens einmal im Jahr wieder stattfinden sollen, um sich wegen der Termine absprechen zu können. Philipp Miller senior beklagt, dass die Information im Gemeindeblatt, dass Sträucher und Hecken zurückgeschnitten werden sollen, von manchen Mitbürgern entweder nicht gelesen oder wohl ignoriert werde. Zusätzlich würden manche auf ihren Gehwegen im Winter kein Salz streuen. Den Bürgermeister fragt er, was die Gemeinde dagegen unternehme. Winkler antwortet, dass Bewohner bereits von der Gemeinde angeschrieben wurden. Im Gegensatz zu früher erfolge dies nämlich nicht mehr mündlich, sondern schriftlich. Mehr könne nicht gemacht werden. Außerdem fordert Miller mehr Toleranz in Binswangen: Kindergeschrei sei kein Lärm, sondern Lebensfreude. Dafür erntet er zustimmenden Applaus von den Versammelten.

Der Bürgermeister richtet sich mit mehreren Bitten an seine Gemeinde: Auf dem Friedhof sollen die Wege, die zu den jeweiligen Gräbern gehören, auch gepflegt werden. Und auf den Urnengräbern soll nichts abgestellt werden. Zusätzlich sei "Schwarzbau" ein Thema. Er empfiehlt den Bürgerinnen und Bürger, vor dem Bau einer Terrasse, oder eines Gartenhauses nachzulesen oder nachzufragen, ob dafür eine Genehmigung nötig ist. Abschließend dankt der Rathauschef bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich für die Gemeinde einsetzen.