Binswangen

Das Starkregenereignis beschäftigt den Gemeinderat

Plus In Binswangen hatte die Feuerwehr im August einiges zu tun. Nun sollen die neuralgischen Punkte vom Bauausschuss besichtigt werden.

Mitte August hatten die Einsatzkräfte in Buttenwiesen alle Hände voll zu tun. Keller mussten ausgepumpt und Straßen freigeräumt werden. Das Starkregenereignis beschäftigte nun den Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Die Runde wurde vom zweiten Bürgermeister Walter Stallauer geleitet, da Rathauschef Anton Winkler im Urlaub war. Im Nachgang zur Sitzung erklärte Stallauer, dass es in dem Ort vor allem „Am Kirchle“ und in der Zollstraße Probleme mit dem Hochwasser gegeben habe. Im Bereich der Zollstraße komme das Wasser vom Berg herunter und daher schwelle der Graben an und laufe über. Der Rat kam überein, dass der Bauausschuss in einer seiner nächsten Sitzungen die neuralgischen vor Ort anschauen soll. „Wir wollen den Hochwasserschutz im Auge behalten, um für künftige Starkregenereignisse gewappnet zu sein“, so Stallauer.

Ein Fleischzerlegungsraum in Binswangen

Der Rat beschäftigte sich auch mit einigen Bauanträgen. So soll im Kugelbergweg ein Lagerraum in einem ehemaligen Kuhstall in einen Fleischzerlegungs- und Verarbeitungsraum umgewandelt werden. Das Gremium segnete das Vorhaben ab. Ebenfalls grünes Licht gab es für eine Nutzungsänderung. Konkret ging es um einen Friseursalon im Keller eines Hauses im Alemannenweg. Zugestimmt wurde auch einem Anbau mit Balkon an ein Zweifamilienhaus im Kugelbergweg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

