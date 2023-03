Seniorenstammtisch und Temposünder: Themen im Gemeinderat Binswangen

Plus Warum das engagierte Team den Auftrag der Gemeinde braucht und die Binswanger Räte über einen Raser im Kugelbergweg staunen.

Jeden ersten Mittwochnachmittag im Monat findet der Seniorenstammtisch im Binswanger Schillinghaus statt. „Der wurde 2019 ins Leben gerufen, weil ein Treffpunkt im Dorf fehlte“, erklärte Gemeinderätin Gertrud Schrezenmeir bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Binswangen. Schnell habe sich ein Team von acht Frauen gefunden, die Kuchen backen, den Raum herrichten und die Veranstaltung betreuen. Inzwischen organisieren sie auch Referenten zu verschiedenen Themen. Gertrud Schrezenmeir zeigte sich begeistert vom Einsatz der Ehrenamtlichen: „Das ist ein kreatives, fleißiges Team.“ Und zur Veranstaltung selbst, bei dem nicht nur Senioren vor Ort sind: „Es ist ein tolles gesellschaftliches Ereignis. Das schönste Bild ist, wenn im Gang der Rollator neben dem Kinderpuppenwagen steht.“