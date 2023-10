Ein farbenfroher Zaun für Binswangens Spielplatz

Gemeinsam kreieren Kindergarten- und Schulkinder ein Kunstwerk, das weit mehr kann als abgrenzen.

Normalerweise trennen Zäune ab, aber hier im beschaulichen Binswangen zeigen sie, dass man durch sie auch Menschen verbinden kann. Beim Farben-Misch-Lied heißt es „Wer will fleißige Maler seh'n, der muss zu uns Kindern gehen“. In Binswangen wird dies nicht gesungen, sondern die bunte Pinslerei wird tatkräftig umgesetzt. Hier haben die fleißigen Maler einen farbenprächtigen Zaun für den neu errichteten Gemeindespielplatz in Binswangen mitgestaltet.

Die Schule Binswangen ist eine Außenstelle der Kunstgrundschule Wertingen. Der Binswanger Kindergarten St. Nikolaus ist eine eigene Institution. Aber nicht nur die Räume sind eng miteinander verbunden sondern auch die Zusammenarbeit untereinander. Die Leiterin des Kindergartens, Angelika Stegmair, erzählt: „ Die Kooperation zwischen der Binswanger Schule und uns ist sehr gut, wir machen vieles gemeinsam – wie dieses 'Zaunprojekt'.“ umgesetzt. Martina Bobinger und Thomas Lukawsky, die an der Schule unterrichten, sind ebenfalls begeistert von der bunten Idee.

Seit 2020 gibt es den Gemeindespielplatz in Binswangen

Angefangen hat alles mit dem neu errichteten Gemeindespielplatz. Diesen wundervollen Treffpunkt zum Spielen, Toben und noch vielem mehr hat die Gemeinde 2020 fertiggestellt. Daniela Wippel vom Elternbeirat machte den Vorschlag, einen bunten Zaun wie in der Grundschule Wertingen zu gestalten.

Skizzen werden angefertigt, Zaunlatten von der Gemeinde geliefert, Malschürzen und Pinsel organisiert, damit um die 60 Kinder ihr „Zaunlattenprojekt“ durchführen können. Alle, ob groß oder klein, helfen zusammen. Nach den Farben von Feuer, Wasser, Luft und der Schöpfung werden die Kinder nach Gruppen eingeteilt. Gelb wie die Sonne, blau wie der Himmel und mit zahlreichen weiteren Farben bemalen die Mädchen und Buben 67 Zaunlatten. Bei schönstem Wetter stellen sie die bunten Unikate vor das Schulgebäude. Begeistert und lachend springt ein Kind nach dem anderen mit seinem Werk heraus, um es trocknen zu lassen.

„Für die Aktion haben wir zwei Tage gebraucht“, erzählt Stegmair. Am Ende marschieren die Schulkinder und Vorschulkinder stolz und strahlend bei herrlichem Sonnenschein mit ihren selbst gestalteten Latten zum Gemeindespielplatz. Jede Holzlatte ist ein eigenes, kleines Kunstwerk. Ob mit Wellen oder Punkten, perfekt gemalt oder ein bisschen daneben gepinselt, ergeben sie als Gesamtkunstwerk einen farbenfrohen Zaun.

Der Gemeindearbeiter Alexander Spiegler bringt die Latten, eine nach der anderen, an. Anschließend tollen die Kinder noch auf dem Spielplatz herum. Schulleiterin Christiane Grandé , Binswangens Bürgermeister Anton Winkler und Daniela Wippel vom Elternbeirat freuen sich mit den Kindern, als der rund zehn Meter lange Zaun Stück für Stück entsteht. Mit einem Eis für alle endet die Malaktion.

Ein farbenfroher Zaun mit Wiedererkennungswert

Die Zusammenarbeit mit dem Stammhaus in Wertingen steht unter einem guten Stern. 2018 wurde bereits in der Kunstgrundschule Wertingen mit Unterstützung der Künstlerin Barbara Mahler und den Grundschulkindern ein Zaunprojekt nach den vier Elementen Feuer, Erde, Wasser und Luft gestartet. “Die Zaunlattenaktion ist ein Gemeinschaftserlebnis", sagt Schulleiterin Grandé. "Eine Latte allein wirkt nicht, nur das Ensemble insgesamt, die Kinder sehen somit, was man in der Gruppe bewirken kann.“

Fünf Jahre steht der farbenprächtige Zaun in regenbogenähnlichen Farben in Wertingen bereits und hat viele Wettereinflüsse überstanden. Alle zwei Jahre bekommt er eine neue Lasur. Der Zaun ist nicht nur ein optischer Hingucker, sondern gibt auch Sicherheit. Für Binswanger Schulkinder, die nach Wertingen zum Sport- und Religionsunterricht fahren, vermittle der Zaun laut Grandé zudem ein Zusammengehörigkeitsgefühl zum Stammhaus.