Der Waldwichtel-Weg im Binswanger Wald verzaubert nicht nur Kinder

Große und kleine Spaziergänger können sich im Advent in Binswangen auf Entdeckungsreise begeben. Organisatorin Maria Rupprecht erklärt das besondere Projekt.

Wenn man in Binswangen von der St.-Nikolaus-Kirche Richtung Schulstraße über den Wald zum Sportplatz geht, können Spaziergänger ein einzigartiges Kinderprojekt entdecken. Hier in dem Wäldchen hat die Binswangerin Maria Rupprecht mit den Kindern vom Ferienprogramm eine einzigartige Idylle geschaffen und einen Waldweg zu etwas Besonderem gemacht. „Ich gestalte das Ferienprogramm hier in Binswangen schon seit Beginn. Dieses Mal sollte es ein besonders kreativer Workshop sein, auf den wir auch sehr stolz sind“, sagt die Organisatorin.

Rupprecht ist selbst Mutter und hat bereits im Sommer diesen märchenhaften Weg mit den Kindern errichtet. Jetzt kurz vor Weihnachten wird er für adventliche Abenteuerspaziergänge dekoriert. Bereits im Sommer wird im Musikheim zusammen genagelt, gebastelt und gesägt. Selbstgebastelte Holzhäuschen wurden mit Naturmaterialien wie Tannenzapfen oder Rinden verschönert. Kleine Feenspiele mit bunten Perlen und Bändern, selbstgemalte eingeschweißte Bilder von Feen und Wichteln und viele einzigartige Ideen sind hier bereits umgesetzt worden. Finanziert wurde das Ganze mit Spenden. Eine Bildergalerie dazu kann man auch in den Fenstern des ehemaligen Bankgebäudes in Binswangen bestaunen.

Die verschiedenen Stationen werden weihnachtlich dekoriert

Grundschul- und Schulkinder, ihre Eltern und Frau Rupprecht stehen am Aktionsnachmittag kurz vor dem ersten Advent bei winterlichem Wetter erneut im Wäldchen. Rechts und links vom Waldweg wird an den verschiedenen Stationen weihnachtlich dekoriert. Die Organisatorin lädt selbst gebastelte Deko zum Aufstellen aus ihrem Auto, die ihr Eltern vorbeigebracht haben. Die Kinder rennen mit ihren Eltern freudig auf dem Waldweg, helfen beim Tragen und beginnen, zu dekorieren. Annegret Kraus und ihr Sohn Josua freuen sich, dass es diesen Weg gibt. Sie hoffen, dass daraus bei regelmäßiger Pflege eine dauerhafte Aktion wird.

Eine wunderschön gestaltete Krippe am Waldweg hat jemand bereits heimlich hier an einer Station dazugestellt. Bei dem adventlichen Motto bekommt dieses Mal der Wichtel die Hauptrolle. In Märchen, Sagen und Erzählungen werden Wichtel als Wesen bezeichnet, die unter anderem von der Gestalt und Art her menschenähnlich sind, aber deutlich kleiner. Es gibt den Brauch, Wichtel zu verschenken – mit dem Wunsch, dass sie Glück bringen. Dieses Glücksversprechen soll nun auch in den Binswanger Waldweg einziehen.

Kinder stellen Nikoläuse auf Birkenstämmchen, Engelchen aus Weinkorken, Sterne aus Filz und vieles mehr an den verschiedenen Stationen auf. Sie haben die kleinen Kunstwerke zu Hause mit den Eltern vorbereitet und bringen sie stolz im Wichtelweg unter. Eine Aktion, die bestimmt im Gedächtnis der kleinen Bastler bleiben wird. "Mit diesem Projekt haben wir es geschafft, dass die Kinder Spaß daran haben, bewusst in die Natur zu gehen“, sagt Rupprecht. Je nach Jahreszeit lade der Weg dazu ein, Wald und Umwelt spielerisch zu entdecken.

Die Organisatorin wünscht sich viele "Waldwichtelweg-Entdecker"

Wichtelgeschichten werden an diesem Nachmittag zum Lesen aufgehängt, und alle mitgebrachten Besonderheiten finden nach und nach ihren Platz. Für Kinder scheint der Weg ein großer Magnet zu werden. Besonders, weil man jederzeit etwas umstellen oder den Weg den Jahreszeiten entsprechend mitgestalten darf. „Ich wünsche mir viele Waldwichtelweg-Entdecker, denen unser Weg viel Freude bereitet und adventliche Stimmung herbeizaubert“, sagt die Veranstalterin. In naher Zukunft soll sich vielleicht auch noch ein Märchenweg dazugesellen. Für alle Mamas und Papas vermutlich ein Anlass, mal wieder auf einen Spaziergang vorbeizuschauen.