Herrenloser Hund bei Binswangen überfahren

Eine 38-Jährige ist auf der Staatsstraße einem freilaufenden Hund begegnet. Das Tier lief der Frau vors Auto.

Als am Sonntag, 31. Dezember, eine 38-jährige Autofahrerin auf der Staatsstraße 2028 von Binswangen in Richtung Eppisburg unterwegs ist, passiert das Unglück. Auf etwa halber Strecke lief der Frau laut Polizeibericht ein kleiner braun-schwarzer Mischlings-Hund vors Auto. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr vermieden werden. Der Hund blieb tot am Straßenrand liegen.

Hund bei Binswangen überfahren: Tier war nicht gechippt

Da er nicht gechippt war, war ein Hundehalter bislang nicht zu ermitteln. Am Pkw der Frau entstand starker Frontschaden in Höhe von geschätzt etwa 3000 Euro. Die Polizeistation Wertingen erbittet Zeugenhinweise unter der Telefon 08272/99510. (AZ)

Lesen Sie dazu auch