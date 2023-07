Kunsthandwerkermarkt lockt zum kreativen Shoppen nach Binswangen

Plus Mehrere hundert Menschen strömen an dem heißen Samstag zum Kunsthandwerkermarkt nach Binswangen. Für alle gibt es ein vielfältiges Angebot und einige Überraschungen.

Hunderte Besucher lockte das Kunsthandwerk am Wochenende nach Binswangen. Sie empfing ein ganz besonderes Ambiente. Um die 45 Aussteller, davon stolze elf allein aus Binswangen, zeigten ihr Kunsthandwerk, umrahmt von stimmungsvoller Musik und einem reichlichen Angebot an Speisen und Getränken. Die Aussteller waren von Binswangen und Umgebung, einen der weitesten Wege nahm ein Standbetreiber aus Dingolfing auf sich um hier live dabei sein zu können.

Von Binswangen hatte beispielsweise die 32-jährige Katharina Winkler vom Genusshof Winkler einen schön gestalteten Stand. "Ich verkaufe rundum bäuerliche Produkte wie Honig, Fleisch und vieles mehr aus unserer eigenen Herstellung", erzählt sie. Ihr gefällt die tolle Stimmung mit Musik, ganz bunt gemischten Ausstellern. "Alle sind gut drauf, das macht richtig Spaß hier." Da kann Carina Berger nur zustimmen. Sie bietet einzigartig genähte, gestickte und verschönerte Herzenssachen an.