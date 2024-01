Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Binswangen zusammen

Eine 47-Jährige hat in Binswangen die Vorfahrt einer anderen Autofahrerin missachtet. Ein Verkehrsunfall war die Folge.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden ist es am Freitag auf der Staatsstraße 2033 Höhe Binswangen gekommen. Eine 47-jährige Autofahrerin überquerte um 12.35 Uhr mit ihrem Wagen die Staatsstraße in Richtung Bettelstraße. Dabei nahm sie laut Polizeibericht einer 41-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt, die auf der Staatstraße in Richtung Dillingen unterwegs war.

Der Sachschaden liegt bei etwa 8500 Euro

An den Fahrzeugen entstand nach Angaben der Polizei ein Gesamtunfallschaden von etwa 8500 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde keine der Unfallbeteiligten. (AZ)