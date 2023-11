Vorweihnachtliches Konzert in der Synagoge

Radiomoderator Markus Tremmel, die Familienmusik Servi und Tenor Sandro Schmalzl präsentieren ein besonderes Konzert in der Vorweihnachtszeit.

Ein Adventskonzert mit dem Titel "Bethlehem is überoi" gibt es am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr in der alten Synagoge in Binswangen. In herausfordernden, bisweilen auch augenzwinkernden Texten bringt Markus Tremmel, Moderator und Radiosprecher bei BR Heimat, den Besuchern und Besucherinnen die Figuren und Charaktere der Weihnachtskrippe nahe. Und man ahnt schnell, dass das Geschehen dort eine Einladung ist, sich selbst ein- und wiederzufinden. Hinzu kommt im Wechsel die fein abgestimmten, wunderbaren, volksmusikalischen und klassischen Instrumentalstücken der Familienmusik Servi. Mit dabei sind Bernadette Pippich (Querflöte) und Franziska Servi (Klarinette), sowie Sandro Schmalzl (Tenor) aus München und Klaus Servi (Bariton).

Am Anfang des Konzertabends steht die provozierende Zerstörung der alten Krippe, um sich von vielleicht auch allzu liebgewordenen Vorstellungen zu verabschieden. Und so geht es dann für das Publikum auf der musikalischen Reise noch einmal nach Bethlehem. Dabei werden die Zuhörer und Zuhörerinnen Menschen von heute und damals treffen, die man erwartet oder auch nicht erwartet hätte. In Bethlehem angekommen soll das Publikum erkennen: „Bethlehem is überoi“!



Karten im Vorverkauf können schon jetzt bei Marcus Rigel unter den Telefonnummern 08272/642456 oder 0176/20611115 erworben werden. (AZ)