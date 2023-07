Wenn viele Tiere im Apfelbaum wohnen

Die Kleinen des Binswanger Musikvereins führen ein Kindermusical auf und ernten dafür großen Applaus.

Viele fleißige Hände haben zum Gelingen und zum Erfolg beigetragen. So konnte das Kindermusicals "Der Apfelbaum" bestens gelingen. Aufgeführt haben es die kleinsten Akteure des Musikvereins Binswangen, und das mit großer Begeisterung in der Synagoge Binswangen.

Wochenlang hatten die Kinder der Musikalischen Früherziehung und die Flötenkinder ihre Lieder und Texte geübt. Es wurden Bäume ausgesägt – gemeinsam mit Günther Kraus – und angemalt. Blütengirlanden erblühten im Homeoffice mithilfe der Mamas. Obst und Kleingetier wurden gebastelt, Kostüme kreiert. Dann war es endlich so weit, und es hieß: Bühne frei für die Aufführung.

Binswanger Kindermusical startet im alten Obstgarten

Die Kinder waren hoch motiviert. Und nachdem Roland Wagner, der Vorsitzende des Musikvereins Binswangen, die zahlreichen Gäste in der Synagoge begrüßt hatte, startete die Geschichte mit dem Frühlingserwachen im alten Obstgarten. Die kahlen Bäume wurden mit Blüten dekoriert, weiße Wolken zogen über den blauen Himmel und die Flötenkinder spielten Lieder wie "Jetzt fängt das schöne Frühjahr an" oder "Der Frühling" von Vivaldi. Danach sangen sie "Jeder Mensch braucht ein Zuhause" und "Übermütig ist der Frühlingswind".

Dann flogen doch glatt erste bunte Schmetterlinge durch den alten Obstgarten, und die verschiedenen Bäume – Birnbaum (Annabell Keis), Kirschbaum (Elena Wörle) Zwetschgenbäume (Marie Radke und Emilia Weigelt) – fragten sich erstaunt, woher diese wohl gekommen seien. Darauf antwortete der Apfelbaum (Antonia Sailer): "von mir". Anschließend wurde gerappt im "Streit der Bäume". Doch der Apfelbaum ließ alle bei sich wohnen – von der kleinen Spinne angefangen über Käfer, Vögel bis hin zu den vorwitzigen Siebenschläfern.

Spiel der Kinder und Geduld von Erika Heindel wird mit Applaus belohnt

Fröhlich sangen und spielten sich die Kinder in die Herzen der Zuschauer und Zuschauerinnen. Als dann schließlich in der Geschichte der Winterwind durch den Garten fegte und das Lied "Schnee fällt leis" ertönte, froren alle im alten Obstgarten in der Synagoge. Bis auf den Apfelbaum, denn viele Tiere wohnten bei ihm und wärmten und kitzelten ihn mit ihrem warmen Pelz. Da musste er lachen.

Mit großer Freude musizierten die Kinder des Binswanger Musikvereins unter Anleitung von Erika Heindel bei der Aufführung des Kindermusicals "Der Apfelbaum". Foto: Erika Heindel

Mit viel Applaus wurden das Spiel der Kinder sowie die Geduld und das Gespür der Früherzieherin Erika Heindel, die alle Gruppen geleitet und zusammengeführt hatte, belohnt.