Unvorsichtiger Traktorfahrer verursacht schlimmen Unfall

Als der Mann mit dem Traktor wendet, ragt eine Feldspritze weit in die Fahrbahn herein. Dieses erwischt einen 59-jährigen Motorradfahrer und verletzt diesen schwer.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es laut Polizei am Dienstag gegen 20 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Unterglauheim und Wolpertstetten. Zum Unfallzeitpunkt arbeitete ein 53-jähriger Landwirt mit seinem Traktor und angehängter Feldspritze auf einem Feld und wendete im Bereich der Verbindungsstraße.

Ein Hubschrauber war bei Blindheim im Einsatz

Dabei ragte das Gestänge der Spritze weit in die Straße hinein. Ein in Richtung Wolpertstetten fahrender 59-jähriger Motorradfahrer aus dem westlichen Landkreis Dillingen erkannte das Hindernis zu spät und prallte gegen das Gestänge. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab und kam auf einem Grünstreifen zum Liegen.

30 Einsatzkräfte waren in Blindheim gefordert

Durch den Aufprall erlitt der Motorradfahrer schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen am Kopf und Oberkörper und musste mittels eines hinzugerufenen Rettungshelikopters in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 5200 Euro. An der Unfallstelle waren neben Polizei und Rettungsdiensten auch dreißig Einsatzkräfte der Feuerwehren Unterglauheim und Wolpertstetten. (AZ)