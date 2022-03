Polizei sucht nach Unfall in Bocksberg ein rotes Auto

Gleich mehrmals ist jemand mit seinem roten Wagen in Bocksberg gegen einen geparkten Opel gestoßen. Die Wertinger Polizei sucht Zeugen.

Einen Schaden von rund 3.000 Euro hat jemand verursacht, der in der Nacht von Freitag auf Samstag durch Bocksberg fuhr. Wie die Polizei mitteilte, ist ein silberner Opel Corsa beschädigt worden, der in de Laugnaer Ortsteil am Straßenrand stand.

Wer beging in Bocksberg Unfallflucht?

Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Samstag, 10.45 Uhr, berührte ein unbekannter Wagen erst die hintere linke Seite des Opels und dann noch den linken Außenspiegel. Dann fuhr der oder die Unbekannte davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

An der Unfallstelle entdeckte die Polizei Fahrzeugteile, mutmaßlich vom anderen Auto. Das könnte ein roter Nissan Sein. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510. (pol)

