Arbeitsunfall bei Buttenwiesen: Mann wird ausgeflogen

Ein herabfallender Baum touchiert andere Bäume und fällt deshalb auf den 55-jährigen Arbeiter, der mit dem Helikopter abgeholt werden muss. Ein weiterer Mann aus der Region wird leicht verletzt.

In einem Waldstück bei Buttenwiesen hat sich am Vormittag von Silvester bei Baumfällarbeiten ein Arbeitsunfall ereignet, wie die Polizei erst jetzt mitteilte. Dabei touchierte ein geschlagener Baum beim Fall eine durch Sturmschäden entwurzelte Baumgruppe. Ein 55-jähriger Waldarbeiter wurde dabei von Baumstämmen getroffen und schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Augsburg geflogen. Ein weiterer, 40-jähriger Holzfäller wurde von mehreren Ästen getroffen und leicht verletzt. Beide Männer stammen laut Polizei aus der Region Buttenwiesen.

Entgegen anders lautender Gerüchte, die unsere Redaktion erreicht haben, wird der 55-jährige Waldarbeiter immer noch im Krankenhaus behandelt, war aber nie in akuter Lebensgefahr, wie die Polizei weiter mitteilt. (AZ)