Behörden erteilen den 5,50 Metern eine Absage

Plus Die Buttenwiesener entscheiden, wie es mit der Ortsverbindungsstraße von Pfaffenhofen nach Donaumünster weitergeht. Nicht alle sind jetzt zufrieden.

Gerne würde der Buttenwiesener Gemeinderat und auch Bürgermeister Hans Kaltner den Bau der Ortsverbindungsstraße zwischen Pfaffenhofen und Donaumünster durchziehen. Zumindest bis zur Gemarkungsgrenze von Paffenhofen. Doch so einfach ist das nicht, wie die Diskussion am Montagabend wieder zeigte, bei der Gemeinderatssitzung im Zehentstadel.