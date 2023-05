Beilage des Exra Wertingen informiert über Firmen, Energie und Gesundheit.

Am heutigen Samstag ist es soweit: Mit der aktuellen Ausgabe des Extra Wertingen erhalten die Haushalte in Buttenwiesen und Umgebung auch die neueste und mittlerweile achte Auflage der jährlichen Broschüre „Buttenwiesen hat´s drauf“. Auf insgesamt 40 Seiten werden dort die Vorzüge und Stärken der Gemeinde dargestellt, zudem gibt es Porträts verschiedener Betriebe und Unternehmen. Das moderne Magazin im handlichen Format liegt ab sofort auch im Rathaus Buttenwiesen sowie in zahlreichen Geschäften kostenlos zum Mitnehmen aus.

Die Stärken Buttenwiesens werden aufgezeigt

Für den Vorsitzenden der Wirtschaftsvereinigung (WV) Buttenwiesen, Josef Hofer, spiegelt der Inhalt ganz besonders die Stärken Buttenwiesens bei Zukunftsthemen wider, etwa im Bereich Klima oder auch bei der Energieversorgung unabhängig von ausländischen Lieferanten. Auf mehreren Seiten wird zudem dargelegt, wie umfangreich inzwischen die Gesundheitsversorgung in der Gemeinde aufgestellt ist. „Unser Gesundheitszentrum hat ein enorm breites Angebot“, betont Hofer.

Der Wirtschaftsstandort Buttenwiesen zeichne sich durch seine Vielfalt in den Bereichen Einzelhandel, Gesundheitszentrum, Wärme und Energie, innovatives Bauen, Industrie, Finanzen sowie Dienstleistungen aus, so Hofer. Die Gemeinde sei eine Modellkommune für ein flächendeckendes Nahwärmenetz. Vom Holz-Modul- bis zum Energie-Autark-Haus: Buttenwiesen ist aus Sicht des WV-Vorsitzenden auf dem besten Weg zur Klimaneutralität.

Auflage der Broschüre liegt bei 28.000 Exemplaren

Die Broschüre „Buttenwiesen hat´s drauf“ mit seinem aktuellen und modernen Erscheinungsbild stellt in der mittlerweile achten Auflage die positiven Seiten der starken Großgemeinde im Zusamtal vor. Mit einer Auflage von etwa 28.000 Exemplaren würden die Vorzüge Buttenwiesens in einem überregionalen Verteilgebiet präsentiert, freut sich Hofer. (AZ)