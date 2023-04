Buttenwiesen

Rathaus und Ortsdurchfahrt: Das beschäftigt die Bürger in Buttenwiesen

Die Sanierung des Rathauses in Buttenwiesen ist so gut wie fertig. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt geht demnächst weiter.

Plus Zum Abschluss der Bürgerversammlungen in Buttenwiesen und Illemad geht es um den Straßenbau. Auch zum Maibaum und Wohnmobilstellplatz gibt es Neuigkeiten.

Die letzten beiden Bürgerversammlungen in Buttenwiesen fanden im Gasthaus Müller in Illemad für den Ortsteil Lauterbach und in Buttenwiesen erstmals im frisch sanierten Kaisersaal statt. Bürgermeister Hans Kaltner berichtete anhand von Fotos eindrucksvoll, wie notwendig die Rathaus-Sanierung war. Er sprach von morschen Balken, weswegen sich der Dachstuhl bereits gesenkt hatte, bis zur Feuchtigkeit in den Wänden.

Bald soll die Sauna in Lauterbach öffentlich werden

Restarbeiten, beispielsweise elektronische Fertigstellungen sowie das endgültige Geländer vor dem linken Eingang fehlen laut Kaltner noch. Für die Rot-Kreuz-Halle in Lauterbach, in der die Kolonne Buttenwiesen sowie die Fahrzeuge und Geräte der Schnellen Eingreifgruppe der Wasserwacht Platz finden, fand der Bürgermeister ebenso lobende Worte wie für die Sauna im Freibad nebenan. Die soll öffentlich gemacht werden. Wie genau das laufen kann, werde noch geprüft.

