Buttenwiesen feiert seine Renergiewerke

Gemeinsam mit GP Joule ist in der Zusamgemeinde eine echte Erfolgsstory geglückt. In Zukunft könnte Energie vor Ort über kleine Beteiligungen funktionieren.

Los ging die Geschichte der Renergiewerke Buttenwiesen im Jahr 2012. Damals hat GP Joule Mitbegründer Heinrich Gärtner die Idee Buttenwiesen mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Eigentlich kommt Gärtner aus der Landwirtschaft. Deshalb denkt er langfristig: „Investments für 50 bis 60 Jahre, statt kurzfristiger Gewinnmaximierung“, schweben ihm vor. Sein Antrieb und der der Renergiewerke Buttenwiesen ist: „Weg vom CO 2 zu kommen, das sorgt bei uns für warme Tage und in anderen Ländern für Riesenkatastrophen.“ Gärtner und Bürgermeister Hans Kaltner kooperieren eng miteinander. Ihnen ist klar: „Das braucht viel Vertrauen bei den Bürgern. Es ist immer eine Überwindung neue Wege zu gehen und in erneuerbare Energien zu investieren.“

Die Akzeptanz bei den Buttenwiesenern ist gestiegen

Seit dem vergangenen Jahr mit dem Ukrainekrieg und der Diskussion um die Gasversorgung ist die Akzeptanz unter den Bürgern gestiegen: „Viele sind dankbar für eine sichere, günstige Strom- und Wärmeversorgung vor Ort. Das ist berechenbar.“ Kaltner schwärmt: „Wir sind ganz vorne mit dabei bei erneuerbaren Energien. In Zukunft wollen wir alle sieben Ortsteile an das Fernwärmenetz anschließen.“ Der Start vor zehn Jahren war denkbar klein mit einem Versorgungsnetz von 450 Metern Länge und 9 Anschlüssen. Heute hingegen ist das Fernwärmenetz rund 20 Kilometer lang und versorgt 170 Anschlüsse. Weitere 40 sind im Bau. Dazu gehören neben Privathaushalten auch die Firmen Surteco und Erwin Müller. In den kommenden Jahren soll die Zahl 700 Anschlüsse anwachsen. GP Joule Mitgründer Gärtner legt nach: „Wir wollen Strom, Wärme und Mobilität miteinander verknüpfen. Der Bedarf an Strom wächst in Zukunft.“

Doch was bedeuten all die Worte von erneuerbaren Energien für die Bürger? Geschäftsführer Felix Schwahn erklärt: „Wir sind die letzten zehn Jahre ziemlich gut gefahren mit unseren zwei Biogasanlagen – aber das Potenzial ist ausgeschöpft.“ Die beiden Anlagen stehen bei Röder an der Stehlesmühle in Buttenwiesen und bei Kampfinger in Oberthürheim. Biogas entsteht laut Schwahn, wenn „Mais oder Gülle vergärt. Dabei entsteht Gas. Das verbrennt dann ein Motor.“ Heraus kommt dabei zur Hälfte Strom, zur Hälfte Wärme. Lange war die Wärme nur ein Abfallprodukt wie bei einer Glühbirne. Heute hingegen wird mit der Wärme Wasser erhitzt für die Heizung. Das funktioniere mit einer Wärmepumpe, so Schwahn: „Das ist wie ein umgedrehter Kühlschrank oder eine Klimaanlage. Warme Luft wird angesaugt, um damit etwas Kaltes zu erhitzen. Dafür brauche ich Strom. Der kommt bei uns aus Solaranlagen, Wind und Biogas.“ Aktuell steht eine große Wärmepumpe östlich von Buttenwiesen an der Ochsenhalde.

Kleine Beträge könnten Energieprojekte in Zukunft finanzieren

Als Nächstes bekommt Wortelstetten eine Wärmepumpanlage. Die bezieht ihren Strom dann von einem Solarpark und drei, vier Windkraftanklagen. Rund 50 Millionen Euro sollen in den Ausbau des Wärmenetzes fließen. Geschäftsführer Schwahn sagt: „Der Ausbau muss wirtschaftlich sein.“ Deshalb hat GP Joule Fördergelder bei der EU, der Landesregierung und Bundesregierung beantragt. In Zukunft wollen sie: „Die Bürger aktivieren, um Akzeptanz zu schaffen.“ Bürger beteiligen, nur wie?