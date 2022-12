Buttenwiesen

Buttenwiesen ist mit Regionalplan nicht einverstanden

Plus Rat lehnt die Fortführung der Planung ab. Man fürchtet, dass weitere Entwicklungsmöglichkeiten der Gemeinde eingeschränkt werden. In der Sitzung geht es auch um die Kiesgrube Altwerk.

Von Brigitte Bunk

Der Gemeinderat Buttenwiesen lehnt die vorgelegten Unterlagen zur Fortschreibung des Regionalplans der Region Augsburg einstimmig ab. Konkret geht es um die Sicherung von Schutzgebieten für die Trinkwasserversorgung. Damit schließt sich die Gemeinde dem Landkreis Dillingen an, wie Bürgermeister Hans Kaltner dem Ratsgremium erklärte. Er sagte: „Aufgrund der mehrfachen Überlagerung von Flächen im Bereich Naturschutz, Hochwasserschutz, Trinkwasserschutz und diversen weiteren Schutzfaktoren ist eine Entwicklung der Gemeinden in diesen Bereichen immer schwieriger, beziehungsweise fast nicht mehr möglich.“ Dagegen gäbe es in anderen Landkreisen große Flächen, die kaum betroffen seien.

