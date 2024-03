Buttenwiesen

Buttenwiesens Wirtschaftsvereinigung bricht aus Vereinsstruktur aus

Plus Die WV Buttenwiesen ist aufgelöst. Stattdessen soll es lockere Zusammenkünfte geben. Was dabei für alle wichtig ist.

Von Birgit Alexandra Hassan

Über ein halbes Jahr hat Josef Hofer den Nachwuchs der Buttenwiesener Wirtschaftsvereinigung animiert, seine Nachfolge als Vorsitzender zu übernehmen. Als er die endgültige offizielle Auflösung der Institution bekannt gibt, sagt er schlicht: "Es ist zu Ende." Jetzt müssten "die Jungen was Neues gestalten". Ideen dafür sind bereits vorhanden.

Neue Pläne anstelle der Wirtschaftsvereinigung Buttenwiesen

"Was die Zukunft bringt, wird sich zeigen", sagt Corinna Kratzer. Gemeinsam mit Josef Hofer hatte sie in den vergangenen Jahre so manche Aktion gestemmt. Dagegen, dass sie den Vereinsvorsitz übernimmt, sprach sich die 37-Jährige von vorneherein klar aus, als Josef Hofer Mitte vergangenen Jahres verkündete, dass er nicht mehr für das Amt bereitstehe. Im Laufe der folgenden Monate hatte es sich immer klarer herauskristallisiert, dass niemand sonst diese Aufgabe übernehmen will.

