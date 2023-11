Diebe stehlen E-Mountainbike in Buttenwiesen

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in Buttenwiesen haben Unbekannte ein Fahrrad mit vierstelligem Wert gestohlen. Nun bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Bislang unbekannte Diebe haben am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Verbrauchermarkts in der Wertinger Straße in Buttenwiesen ein schwarz-orangenfarbenes E-Mountainbike vom Hersteller Haibike, Typ xDuro SL, samt angebrachtem Zahlenschloss geklaut. Der Wert des gestohlenen Fahrrads liegt im unteren vierstelligen Bereich, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (AZ)