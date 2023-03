Buttenwiesen

vor 51 Min.

Kinofreunde feiern ihr Jubiläum in einem ganz besonderen Ambiente

Plus Buttenwiesens Kinofreunde feiern verspätet ihr 25-Jähriges. Dabei landen die Gäste inmitten einer Hochzeitsgesellschaft und wissen selbst nicht genau, was wirklich geplant ist.

Von Birgit Alexandra Hassan

Einlass 19.30 Uhr. Kurz vor halb acht stehen bereits mehrere Grüppchen vor dem alten Buttenwiesener Kinogebäude, gleich neben dem Rathaus. Bis sie endlich reindürfen, dauert es noch ein wenig. Das gehört dazu, an diesem ersten von vier Jubiläumsabenden der Buttenwiesener Kinofreunde. Wer schön öfters hier war in den vergangenen gut 25 Jahren, weiß um den Einklang von Film und Ambiente. Was bewusst inszeniert und was sich einfach ergeben hat, bleibt an diesem Abend im Detail offen.

