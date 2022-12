Endlich wieder Kino in Buttenwiesen — Silbernes Jubiläum der Kinofreunde

Plus Die Kinofreunde Buttenwiesen haben einen Raum und Termine für ihr verspätetes Jubiläum gefunden. Zum Film wird es passendes Essen, Deko und Sonstiges geben.

Jetzt ist klar: Die Kinofreunde Buttenwiesen können endlich ihr silbernes Jubiläum feiern. Nicht 2020 und nicht am 2. Dezember, doch demnächst. Termin und Raum stehen fest, die Organisatoren in den Startlöchern. "Für uns ist es ein Neuanfang", sagt Vorsitzender Roland Göger. Ein Neuanfang mit offenem Ende.