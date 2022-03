Buttenwiesen

16:00 Uhr

Frauenstetten bekommt neue Bauplätze

In Frauenstetten sind zehn Bauplätze am St.-Anna-Platz geplant. Auch im Bereich des Schlicker-Anwesens und des jetzigen Sportplatzes sollen Häuslebauer ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können.

Plus In dem Ort will sich ein Küchenbauer niederlassen. Ein Thema war auch das Hochwasser.

Von Brigitte Bunk

Mit 31 Personen inklusive Bürgermeister war noch Platz im Schützenheim Frauenstetten. „Es ist ein eigenartiges Gefühl, in dem Kreis zusammenzukommen, doch ich freue mich, dass es wieder möglich ist“, sagte Hans Kalter. Die 3G-Regelung machte es möglich, dass Buttenwiesens erste von sieben Bürgerversammlungen am Dienstagabend im 1300 Einwohner zählenden Gemeindeteil stattfinden konnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen