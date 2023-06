Neue Sozialarbeiterin an der Grundschule

Der Gemeinderat Buttenwiesen bekommt einen Einblick. Ab September übernimmt eine neue Mitarbeiterin der St.-Gregor-Jugendhilfe die Betreuung der Kinder in der Schule in Pfaffenhofen.

Angefangen hat die Schulsozialarbeit an der Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen vor zwölf Jahren mit sieben Wochenstunden. Bald haben die Kinder gefragt: "Wo sollen wir mit unseren Sorgen hin, wenn Sie nur einmal in der Woche da sind?", berichtete Gertrud Woltering-Siegert dem Gemeinderat Buttenwiesen in der Sitzung am Montag.

Bald wurde auf zehn Stunden aufgestockt, seit Oktober 2021 hat sie zwölf Stunden Zeit, sich um die Anliegen der Buben und Mädchen, ihrer Eltern und der Lehrer zu kümmern. Die nutzen die Sprechzeiten am Mittwoch und Donnerstag rege und kommen mit den unterschiedlichsten Anliegen, wie die Mitarbeiterin der St.-Gregor-Jugendhilfe den Mitgliedern des Buttenwiesener Gemeinderats erklärte.

Wenn Konflikte das Schulleben in Buttenwiesen beeinflussen

Dazu zählen Konflikte mit den Mitschülern, auch mit Freunden daheim oder im familiären Umfeld. "Die Bandbreite ist riesig." Sie habe Schweigepflicht, und nur in Absprache mit den Kindern würden weitere Schritte eingeleitet. Auch Eltern oder Lehrkräfte wenden sich an die Schulsozialarbeiterin, zum Beispiel wegen der Hausaufgabensituation oder einer auffälligen Verhaltensänderung der Kinder. Sie gehe auch in die Klassen und spreche mit den Schülern und Schülerinnen über die unterschiedlichsten Themen. Inzwischen – nach Aufhebung der Corona-Beschränkungen – seien auch wieder klassenübergreifende Angebote möglich.

Ab dem neuen Schuljahr übernimmt Ursula Jurende die Aufgaben in der Buttenwiesener Einrichtung. Auch sie stellte sich dem Gremium vor. Schulleiter Michael Bachmaier dankte dem Gemeinderat für "die kluge und weitsichtige Entscheidung vor zwölf Jahren", obwohl die Grundschule im unteren Zusamtal alles andere als eine Brennpunktschule sei. Bürgermeister Hans Kaltner bestätigte, dass er mitbekommen habe, wie wertvoll diese Arbeit ist. Mit dem Gemeinderat wünschte er Ursula Jurende, die diese Aufgaben ab dem neuen Schuljahr übernimmt, eine ebenso erfolgreiche Zeit wie ihrer Vorgängerin.

Zuschuss für die Synagoge in Buttenwiesen

Außerdem informierte Bürgermeister Kaltner das Gremium, dass Buttenwiesen aus dem Bayerischen Städtebauprogramm für die Machbarkeitsstudie für die ehemalige Synagoge einen Zuschuss in Höhe von 24.000 Euro erhält. Die Gesamtkosten liegen bei rund 32.000 Euro.

Weitere Themen waren die erste Änderung des Bebauungsplans Mohnfeld und die Einbeziehungssatzung Binsengasse in Pfaffenhofen. Die während der Auslegung eingegangenen Anregungen wurden besprochen, teilweise eingearbeitet. Eine weitere Auslegung wird bei beiden Verfahren vorbereitet.