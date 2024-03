Buttenwiesen

"Waven" in Buttenwiesen: Mit dem Körper als Instrument in den Tanz

Tanzen Christine Schuster bietet in Buttenwiesen "Waven" an.

Plus Vom Showtanz übers Yoga zum Waven – Christine Schuster steckt mit ihrer Begeisterung seit vielen Jahren auch andere in Buttenwiesen an.

Von Birgit Alexandra Hassan

Tanzen – für Christine Schuster gehört es zum Leben. Als kleines Kind schnuppert sie ins Ballett. Als Jugendliche liebt sie den freien Tanz. Als Erwachsene baut sie eine Showtanzgruppe in Buttenwiesen auf. Als Mutter initiiert sie Kindertanzgruppen, in denen noch heute über 130 Mädchen und Buben begeistert tanzen. Ihr eigener Weg hat die 55-Jährige längst weitergeführt, zum Yoga. Jetzt schließt sich für sie ein Kreis mit dem "Waven" – dem Tanzen musikalischer Wellen.

Ein erster Abend im Vereinsheim des TSV Buttenwiesen begeistert

Ein erster Abend, den sie in Buttenwiesen gemeinsam mit zwei Freundinnen anbietet, begeistert auf Anhieb. Jetzt gibt es eine Fortsetzung im neuen Vereinsheim des TSV. Parkett auf dem Boden, Spiegel an den Wänden, gedämpftes Licht – der Saal lädt zum Tanzen ein. "Gerade wir Frauen haben einen großen Bedarf zu tanzen", sagt Christine Schuster. Das Waven hat sie selbst erst kürzlich kennengelernt. Inspiriert von den Fünf Rhythmen einer Gabrielle Roth, bezeichnen damit heute viele ihre Tanzabende.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

