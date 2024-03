Wege (zurück) zur Kirche in Unterthürheim und Lauterbach

Die Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen will sich mit einem Aktionstag sichtbar machen. Dazu gehören "biblisches Kochen" und die Frage: "Warum ich (trotzdem) glaube".

Der katholische Glaube hat es nicht leicht. Die Anzahl der vielen Kirchenaustritte in den vergangenen Jahren ist ein Beleg dafür. Dass die Kirche "nicht nur eine heile Welt" ist, sieht auch Pfarrer Klaus Ammich so. Darüber spricht der Geistliche aus der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen ganz offen. Gleichzeitig findet er aber auch: "Unser Glaube ist so etwas Schönes. Wir möchten ihn anderen Menschen anbieten." Ebendarum veranstaltet die Pfarreiengemeinschaft einen Aktionstag zum Thema "zu Christus unterwegs".

Seit rund einem Jahr steckt das Organisationsteam rund um Pfarrer Ammich, Sandra Gartner, Gabriele Neumann und Marlies Landherr in den Vorbereitungen. Sie arbeiten auf den 17. März hin, an dem der Glaubenstag in Lauterbach und Unterthürheim stattfinden wird. Von 9 bis 17 Uhr stehen unterschiedlichste Angebote auf dem Programm.

Gabriele Neumann, Marlies Landherr, Sandra Gartner und Pfarrer Klaus Ammich (von links) haben den Thementag "Zu Christus unterwegs" organisiert. Das Angebot findet am 17. März in Lauterbach und Unterthürheim statt. Foto: Laura Gastl

Da wäre etwa der Kochkurs "Biblische Gerichte kochen" mit Richard Hiesinger. Was man sich darunter vorstellen könne? Pfarrer Ammich möchte sich überraschen lassen. Tatsache sei jedoch, dass in der Bibel verschiedene Speisen vorkommen, wie zum Beispiel Linsengerichte oder Fladenbrot. "Herr Hiesinger hat sich extra ein passendes Kochbuch gekauft", verrät der Pfarrer. An dem Sonntag soll sowohl das Vorbereiten der Speisen als auch das Essen selbst "etwas Kommunikatives sein, die Leute können ins Gespräch kommen".

Während in Unterthürheim gekocht wird, gibt es in Lauterbach zur gleichen Zeit ein Angebot im Erzählzelt: "Eintauchen in die Bibel – Geschichten erleben." Marlies Landherr wird aus dem alten und dem neuen Testament vorlesen und die Zuhörerinnen und Zuhörer einbeziehen. Später, am Nachmittag, wird die Referentin dann noch den Exerzitienweg "Spuren Gottes in der Natur – eine kleine Wanderung" anbieten. "Wir wollen ganz ungezwungen unterwegs sein, reden, aber auch stille Momente einbauen", erklärt Landherr. Das Gehen sei gerade mit dem Jakobsweg im Glauben modern geworden. Auf der Strecke rund um Lauterbach, für die etwa eineinhalb Stunden vorgesehen sind, wird es verschiedene Impulse geben, zum Beispiel an einem Kreuz.

"Zu Christus unterwegs" in Lauterbach und Unterthürheim

Einen anderen Ansatz verfolgen Sandra Gartner und Katharina Wagner in ihrem Workshop "Wer bist du, Jesus, für mich? – Christusbilder gestalten". Darin fertigen die Teilnehmenden eigene Bilder von Jesus an – sei es mit Airbrush, Stempel oder Aquarellfarben. "Das ist auch für mich persönlich spannend", sagt Gartner. Selbst, wer im Glauben bereits gefestigt ist, könne Neues entdecken.

Um Kreativität geht es auch in Gabriele Neumanns Workshop. Aus Papier falten die Teilnehmenden unter anderem Tauben – in der Geschichte über die Arche Noah zum Beispiel taucht sie in der Bibel auf und ist heute als Symbol für den Frieden sehr aktuell. An einer anderen Station werden Freundschaftsbänder geknüpft und ausgetauscht. Daneben dürfen Holzkreuze gestaltet und mit Mosaiksteinchen beklebt werden. Die Station, an der Steine bemalt werden, sieht Neumann symbolisch dafür, "dass wohl jedem einmal Steine in den Weg gelegt werden" – doch aus Krisen werden Chancen.

Zum Aktionstag der Pfarreiengemeinschaft Buttenwiesen gehören viele Angebote

Neben mehreren Vorträgen in den Pfarrkirchen und Gottesdiensten wird Pfarrer Ammich noch eine Gesprächsrunde anbieten. "Warum ich (trotzdem) glaube", so der Titel. Der Geistliche möchte darin "Raum für kritische Fragen" bieten, wie er sagt, ganz offen damit umgehen. Die Menschen sollen eine Möglichkeit haben, äußern zu können, was ihnen an der Kirche nicht gefällt.

"Wir wollen uns nicht im Kirchengebäude verstecken, sondern nach außen sichtbar sein", fasst der Pfarrer aus Buttenwiesen zusammen. Dazu soll der anstehende Glaubenstag beitragen, zum Schnuppern, Anschauen und Nachdenken anregen. Dabei wollen die Organisatoren "keine fertigen Glaubenssätze vermitteln". Das Team – nimmt man alle zusammen, sind an die 80 Leute beteiligt – ist bereits gespannt auf die Reaktionen. Mitmachen dürfe jede und jeder – auch und gerade, "wer nicht jeden Sonntag in die Kirche geht".

Info: Das ganze Programm für Sonntag, 17. März, findet sich unter anderem unter pfarreiengemeinschaft-buttenwiesen.de. Eine Anmeldung ist nicht nötig.