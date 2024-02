Bullenmästertag in Wertingen: Nachfrage nach Rindfleisch geht zurück

Dennoch konnten sich die Landwirte auf dem Schwäbischen Bullenmästertag in Gottmannshofen über gute Preise freuen.

Einen Erzeugerpreis von sechs Euro wie im Jahr 2022 konnten die schwäbischen Bullenmäster nicht mehr erreichen, aber auch ein Kilogrammpreis von derzeit rund fünf Euro sorgt noch für zufriedene Gesichter. Wenn die Leistung der Bullen und die Produktionstechnik passen, könnten die Mäster gutes Geld verdienen, sagte Ringberater Matthias Leinfelder auf dem Schwäbischen Bullenmästertag des Rindermastrings Schwaben und des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Nördlingen-Wertingen.

Im vergangenen Jahr waren dem Rindermastring Schwaben 192 Betriebe mit insgesamt 19.341 Bullen angeschlossen, erklärte Leinfelder in Gottmannshofen. Das sind drei Betriebe und 526 Bullen weniger als 2022. Im Durchschnitt standen auf jedem Mastbetrieb rund 100 Bullen. Größere Sorgen als der Preis bereitet den Mästern aktuell die seit Jahren rückläufige Fleischnachfrage. So ging der Pro-Kopf-Verbrauch von Rindfleisch erneut um 7,6 Prozent zurück. In Bayern und Schwaben werden nach wie vor die meisten Bullen in Milchviehbetrieben mit angeschlossener Mast gehalten, lediglich 622 bayerische Betriebe sind reine Bullenmastbetriebe.

Seit Jahren ist die Fleischnachfrage rückläufig

Als Ringvorsitzender übernahm August Drexler die Ehrung der – an der täglichen Gewichtszunahme ihrer Tiere gemessen – besten Bullenmäster Schwabens. Mit Urkunden ausgezeichnet wurden Michael Asam und Matthias Greppmeier (beide Malzhausen), Armin Frank (Holzheim), die Heinrich GbR (Alsmoos), Josef Mayr (Roggden), die Schreitmüller-Letten GbR (Auhausen), Markus Sedlmeyr (Hörmannsberg), Thomas Wiedemann (Harburg), Josef Wollmann-Seiler (Stettenhofen), die Müller GbR (Kissing) und Hermann Mayr (Taiting).

Schließlich verabschiedete sich der Vorsitzende von Klaus Zimmerer, der seit 1993 als Fachberater am AELF Nördlingen-Wertingen ein wichtiger Ansprechpartner für die Rindermäster war und kürzlich seinen Ruhestand angetreten hat. Drexel hob besonders die starke regionale und überregionale Vernetzung Zimmerers hervor, von der die schwäbischen Bullenmäster immer wieder profitiert hätten.

In Gottmannshofen hat der Schwäbische Bullenmästertag stattgefunden

Den Rindfleischmarkt beleuchtete Burkhard Hock, Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaft Franken-Schwaben. Er bezifferte den deutschen Pro-Kopf-Verbrauch von Rindfleisch auf 8,4 Kilogramm, das sind erneut 0,3 Kilogramm weniger als 2022. Anfang der 90er-Jahre hatte der Pro-Kopf-Verbrauch noch bei 18 Kilogramm gelegen. Parallel zur gesunkenen Nachfrage ging vor allem in Süddeutschland auch die Rindfleischproduktion zurück. Dennoch bewegt sich der Selbstversorgungsgrad bundesweit immer noch bei 95 Prozent und EU-weit sogar bei 107 Prozent. Hock zufolge geht die Tendenz im Lebensmitteleinzelhandel beim Rindfleisch zunehmend in Richtung der Haltungsformstufe 3, also der Haltung im Außenklimastall. Diese sei allerdings bei der Bullenmast im Süden Deutschlands weniger verbreitet als im Norden.

„In den 90er-Jahren war die Bullenmast bereits totgesagt worden“, erinnerte sich der Leiter des AELF Nördlingen-Wertingen, Dr. Reinhard Bader. „Doch der Markt funktioniert bis heute.“ Zwar lägen Vegan, Vegetarisch und synthetisches Fleisch im Trend, aber wohin die Reise letztlich geht, wisse heute niemand. Das hohe produktionstechnische Niveau in den Rindermastbetrieben führte Bader auch auf die gute Arbeit der Ringassistenten, Fütterungsberater und Vermarktungsorganisationen zurück. Von der Rinderhaltung seien in Bayern viele vor- und nachgelagerte Arbeitsplätze abhängig. Schon deshalb solle die Gesellschaft die Rinderhalter entsprechend wertschätzen.

In den Fachvorträgen befassten sich Dr. Jan Harms von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) mit den neuen rechtlichen Vorschriften für die Liegeplätze von Kälbern und sein LfL-Kollege Dr. Hubert Schuster mit Maßnahmen gegen Futterknappheit. LKV-Ringberater Julian Bauer stellte mit der Lupine eine Futteralternative für die Bullenmast vor. Abgeschlossen wurde die Fachtagung mit einem Vortrag von Bernhard Ahle von der Firma Haas Fertigbau GmbH über Baulösungen für die Bullenmast. (AZ)