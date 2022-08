Motorradfahrer nach Sturz in Höchstädt schwer verletzt

Ein 17-Jähriger ist aus bislang ungeklärter Ursache zwischen Höchstädt und Oberglauheim gestürzt.

Aus bislang unbekannter Ursache ist ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades auf der Kreisstraße DLG 36 zwischen Höchstädt und Oberglauheim alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen und in einem angrenzenden Feld gelandet. Zuvor prallte er gegen ein Verkehrsschild und zog sich dabei Verletzungen am Bein zu, die im Krankenhaus Donauwörth behandelt werden müssen. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro. (AZ)

