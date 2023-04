Umweltpakt im Kreis Dillingen: Die regionale Wirtschaft kann Vorbild sein

Plus Unternehmen haben eine entscheidende Aufgabe im Kampf gegen die Klimakrise. Der Umweltpakt hilft dabei an entscheidender Stelle weiter.

Die Wirtschaft hat in Deutschland einen gewaltigen Einfluss auf gesellschaftliche Wandlungsprozesse. Im Guten, wie im Schlechten. Ein paar Thesen hierzu: Ohne die mächtige Automobilindustrie wäre die Bahn in einem viel besseren Zustand, es herrschte flächendeckend ein Tempolimit auf Autobahnen und in den Städten hätten Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer mehr Platz und Sicherheit. Ohne Kohle-Konzerne wie RWE hätte die Energiewende deutlich mehr Fahrt aufgenommen und es stünden in Deutschland mehr Windkraftwerke und Solarfarmen.

Noch immer herrscht in weiten Teilen der Bevölkerung ein großes Misstrauen, teils sogar offener Widerwille, gegen die Veränderungen, die im Zuge der Klimakrise notwendig sein müssen. Viel zu lange hat sich der Mensch als abgekoppelt vom Kreislauf der Natur gesehen. Langsam aber sicher setzt sich die Erkenntnis durch, dass es nicht so ist. Und dass alle in der Gesellschaft ihren Teil dazu beitragen müssen, dass es nicht zu einer Katastrophe kommt und wir uns zügig anpassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen